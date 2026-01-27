De K 4 Comfort Premium is een krachtige en comfortabele hogedrukreiniger, ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rond huis en van de auto. De duurzame, watergekoelde motor zorgt voor constante prestaties, terwijl de handige slanghaspel met PremiumFlex-slang voor maximale flexibiliteit zorgt. Bovendien verlaagt het G 180 50 Q COMFORT!Hold-spuitpistool de benodigde knijpkracht tot 50 procent, wat vermoeidheidsvrij werken mogelijk maakt, en dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel en eenvoudig worden aangesloten. De innovatieve 4-in-1 multi-jet spuitlans combineert 4 verschillende sproeipatronen die eenvoudig kunnen worden aangepast door de spuitlanskop te draaien. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte dosering van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. Kabels en accessoires kunnen eenvoudig en compact op het apparaat worden opgeborgen, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het toestel gemakkelijk te vervoeren. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden-app een geïntegreerde toepassingsadviseur en nuttige tips & trucs. De leveringsomvang bevat 1 liter reinigingsmiddel.