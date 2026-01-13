Hogedrukreiniger K 4 Power Control
Kan optimale ondersteuning krijgen via de Kärcher Home & Garden-app incl. toepassingshulp: de K 4 Power Control hogedrukreiniger met G 160 Q Power Control spuitpistool en spuitlansen.
De hogedrukreiniger K 4 Power Control maakt het ongelooflijk eenvoudig om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. En dankzij de Kärcher Home & Garden-app is het ook heel eenvoudig om de juiste druk te vinden: de in de app geïntegreerde toepassingshulp ondersteunt de gebruiker met praktische tips over elke reinigingssituatie en reinigingsobject - voor perfecte reinigingsresultaten. Naast de toepassingshulp biedt de app nog andere handige functies, zoals montagehandleidingen, verzorgings- en onderhoudsinstructies en het Kärcher serviceportaal. Wanneer het juiste drukniveau is gevonden, kan dit eenvoudig worden ingesteld door de spuitlans te draaien en te controleren op het G 160 Q Power Control spuitpistool. De K 4 Power Control maakt ook indruk met het Kärcher Plug ’n’ Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze wisseling van reinigingsmiddel, een telescopische handgreep voor comfortabel transport en een parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|14,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|402 x 306 x 588
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Power Control
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.