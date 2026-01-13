Hogedrukreiniger K 4 Power Control

Kan optimale ondersteuning krijgen via de Kärcher Home & Garden-app incl. toepassingshulp: de K 4 Power Control hogedrukreiniger met G 160 Q Power Control spuitpistool en spuitlansen.

De hogedrukreiniger K 4 Power Control maakt het ongelooflijk eenvoudig om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. En dankzij de Kärcher Home & Garden-app is het ook heel eenvoudig om de juiste druk te vinden: de in de app geïntegreerde toepassingshulp ondersteunt de gebruiker met praktische tips over elke reinigingssituatie en reinigingsobject - voor perfecte reinigingsresultaten. Naast de toepassingshulp biedt de app nog andere handige functies, zoals montagehandleidingen, verzorgings- en onderhoudsinstructies en het Kärcher serviceportaal. Wanneer het juiste drukniveau is gevonden, kan dit eenvoudig worden ingesteld door de spuitlans te draaien en te controleren op het G 160 Q Power Control spuitpistool. De K 4 Power Control maakt ook indruk met het Kärcher Plug ’n’ Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze wisseling van reinigingsmiddel, een telescopische handgreep voor comfortabel transport en een parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.

Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V/Hz) 230 / 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Wateropbrengst (l/u) max. 420
Oppervlakteprestatie (m²/u) 30
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,8
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 11,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 14,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 402 x 306 x 588

Verpakkingsinhoud

  • Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
  • Variopower Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 8 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Geïntegreerd opbergnet
  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
  • Telescoopgreep
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerd waterfilter
Hogedrukreiniger K 4 Power Control
Hogedrukreiniger K 4 Power Control
Hogedrukreiniger K 4 Power Control
Hogedrukreiniger K 4 Power Control
Hogedrukreiniger K 4 Power Control
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Power Control 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.