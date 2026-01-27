Hogedrukreiniger K 3 Car & Home
Je kunt altijd rekenen op de K 3 hogedrukreiniger inclusief Car & Home Kit: hij is zeer geschikt voor licht vuil op kleinere tuinoppervlakken en terrassen, tuinmeubelen, auto's, enz.
Met de K 3 hogedrukreiniger behoort vuil tot het verleden. Dankzij de 6 meter lange hogedrukslang is het apparaat perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft een sprankelende glans aan kleine tuinoppervlakken en terrassen, maar ook aan tuinmeubelen en auto's. De Car & Home Kit bevat een wasborstel voor het verwijderen van de grijze film, een schuimstraal voor goed hechtend schuim, 500 ml autoshampoo, de T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml reinigingsmiddel "Patio & Deck". Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk met een simpele draaiende beweging eenvoudig worden aangepast aan de ondergrond. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los en de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 3 hogedrukreiniger eenvoudig te vervoeren naar de plek waar hij nodig is.
Kenmerken en voordelen
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Eenvoudig te manoeuvreren.
Quick Connect systeemDe hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Schuimsproeier
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Terrassen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Auto's
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen