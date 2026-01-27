Hogedrukreiniger K 4 Compact UM Limited Edition
Gemakkelijk te transporteren en snel op te bergen: de K 4 Compact met luchtgekoelde Universal Motor voor incidenteel gebruik bij matige vervuiling. Limited edition inclusief WB 150 Power borstel. 30 m²/u oppervlakteprestatie. Voorzien van telescopisch uittrekbaar handvat voor eenvoudig transporteren.
Of het nu in de kofferbak van een auto is of op een plank, dankzij zijn compacte afmetingen past de K 4 Compact UM hogedrukreiniger overal zonder problemen. De K 4 Compact Universal Motor kan gemakkelijk worden vervoerd en snel worden opgeborgen en biedt toch het volledige vermogen van een hogedrukreiniger. Daarnaast zorgt de in hoogte verstelbare aluminium telescoopsteel voor een comfortabele trekhoogte. Limited edition Incl. WB 150 Power borstel voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hogedruk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% van de tijd. Verdere uitrustingsdetails: Handgreep, Quick Connect-spuitpistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power-spuitlans (VPS), vuilfrees en waterfilter. De hogedrukslang en de kabel kunnen praktisch op de voorklep worden opgeborgen. De K 4 Compact UM met een oppervlakteprestatie van 30 m²/u is bij uitstek geschikt voor het af en toe reinigen van middelzware vervuilingen (kleine auto's, tuinhekken, fietsen, enz.).
Kenmerken en voordelen
Compact en lichtgewicht apparaatGemakkelijk te vervoeren voor flexibele reiniging.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Reinigingsmiddel gebruikZuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|420
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|273 x 256 x 456
Verpakkingsinhoud
- Powerborstel WB 150
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's