Of het nu in de kofferbak van een auto is of op een plank, dankzij zijn compacte afmetingen past de K 4 Compact UM hogedrukreiniger overal zonder problemen. De K 4 Compact Universal Motor kan gemakkelijk worden vervoerd en snel worden opgeborgen en biedt toch het volledige vermogen van een hogedrukreiniger. Daarnaast zorgt de in hoogte verstelbare aluminium telescoopsteel voor een comfortabele trekhoogte. Limited edition Incl. WB 150 Power borstel voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hogedruk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% van de tijd. Verdere uitrustingsdetails: Handgreep, Quick Connect-spuitpistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power-spuitlans (VPS), vuilfrees en waterfilter. De hogedrukslang en de kabel kunnen praktisch op de voorklep worden opgeborgen. De K 4 Compact UM met een oppervlakteprestatie van 30 m²/u is bij uitstek geschikt voor het af en toe reinigen van middelzware vervuilingen (kleine auto's, tuinhekken, fietsen, enz.).