Of het nu gaat om vuile voertuigen, traptreden of tuingereedschap, de K 2 Universal Car hogedrukreiniger reinigt ze snel. Het kleine apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rond huis en op het erf. Schoonmaken was nog nooit zo eenvoudig. Zelfs bij het reinigen van je auto: de foam nozzle, autoshampoo (0,5 liter) en wasborstel laten het glanzen - en deze zijn ook allemaal inbegrepen. Dankzij het lage gewicht en de ingebouwde, handige draaggreep kun je de K 2 Universal Car gemakkelijk vervoeren naar waar je hem nodig hebt. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat de snelkoppeling ervoor zorgt dat de drie meter lange hogedrukslang kan worden aangesloten op en losgekoppeld van het apparaat en het pistool eenvoudig kan worden geactiveerd. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig worden opgeborgen op de K 2 Universal Car. Dit wordt mogelijk gemaakt door de slimme beugels op het apparaat. Zelfs de stroomkabel kan netjes worden opgeborgen in de geïntegreerde kabelsleuf.