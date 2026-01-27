Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition Car

De K 2 Universal Car hogedrukreiniger is ontworpen voor incidenteel gebruik en verwijdert betrouwbaar licht vuil op auto's en rond het huis.

Of het nu gaat om vuile voertuigen, traptreden of tuingereedschap, de K 2 Universal Car hogedrukreiniger reinigt ze snel. Het kleine apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rond huis en op het erf. Schoonmaken was nog nooit zo eenvoudig. Zelfs bij het reinigen van je auto: de foam nozzle, autoshampoo (0,5 liter) en wasborstel laten het glanzen - en deze zijn ook allemaal inbegrepen. Dankzij het lage gewicht en de ingebouwde, handige draaggreep kun je de K 2 Universal Car gemakkelijk vervoeren naar waar je hem nodig hebt. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak, omdat de snelkoppeling ervoor zorgt dat de drie meter lange hogedrukslang kan worden aangesloten op en losgekoppeld van het apparaat en het pistool eenvoudig kan worden geactiveerd. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig worden opgeborgen op de K 2 Universal Car. Dit wordt mogelijk gemaakt door de slimme beugels op het apparaat. Zelfs de stroomkabel kan netjes worden opgeborgen in de geïntegreerde kabelsleuf.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition Car: Geïntegreerde kabelsleuf
Geïntegreerde kabelsleuf
Stroomkabel kan netjes en ruimtebesparend worden opgeborgen.
Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition Car: Handige opbergruimte voor accessoires
Handige opbergruimte voor accessoires
De hogedrukslang, spuitlans en spuitpistool kunnen eenvoudig worden opgeborgen door ze aan het apparaat te bevestigen.
Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition Car: Quick Connect systeem
Quick Connect systeem
De hogedrukslang kan eenvoudig en snel op het apparaat en het pistool worden aangesloten/losgekoppeld.
Compact formaat en lichtgewicht
  • Apparaat kan gemakkelijk worden gedragen en vervoerd.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkdruk (bar/MPa) 110 / 11
Wateropbrengst (l/u) max. 360
Oppervlakteprestatie (m²/u) 20
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,4
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 3,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 182 x 280 x 390

Verpakkingsinhoud

  • Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
  • Hogedrukpistool: G 120 Q
  • Enkelvoudige spuitlans
  • Hogedrukslang: 3 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Geïntegreerd waterfilter
Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition Car
Videos
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reinigingsmiddel