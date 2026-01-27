Hogedrukreiniger K 4 Universal Edition
Perfect voor middelzware vervuiling in huis: de Kärcher K 4 Universal Edition hogedrukreiniger.
De hogedrukreiniger K 4 Universal Edition van Kärcher is bij uitstek geschikt voor regelmatige reinigingswerkzaamheden met middelzware tot zware vervuiling, bijvoorbeeld op voertuigen en op middelgrote oppervlakken rondom het huis. De uitrusting omvat een pistool, een 6 m lange hogedrukslang, een Vario Power spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal tegen het meest hardnekkige vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaatDe slang, spuitlansen en spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
ReinigingsmiddelreservoirMet het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
Gemakkelijk verbindenEasy Connect: De hogedrukslang is snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool te klikken. Dat scheelt tijd en moeite.
Grote wielen
- Handig en gemakkelijk te vervoeren
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|297 x 310 x 865
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: Pistool best
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Afneembaar reinigingsmiddelreservoir
- Soft bag
- Geïntegreerd waterfilter