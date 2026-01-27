Hogedrukreiniger K 4 Universal Edition

Perfect voor middelzware vervuiling in huis: de Kärcher K 4 Universal Edition hogedrukreiniger.

De hogedrukreiniger K 4 Universal Edition van Kärcher is bij uitstek geschikt voor regelmatige reinigingswerkzaamheden met middelzware tot zware vervuiling, bijvoorbeeld op voertuigen en op middelgrote oppervlakken rondom het huis. De uitrusting omvat een pistool, een 6 m lange hogedrukslang, een Vario Power spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal tegen het meest hardnekkige vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 4 Universal Edition: Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
De slang, spuitlansen en spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
Hogedrukreiniger K 4 Universal Edition: Reinigingsmiddelreservoir
Reinigingsmiddelreservoir
Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
Hogedrukreiniger K 4 Universal Edition: Gemakkelijk verbinden
Gemakkelijk verbinden
Easy Connect: De hogedrukslang is snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool te klikken. Dat scheelt tijd en moeite.
Grote wielen
  • Handig en gemakkelijk te vervoeren
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkdruk (bar) 20 - max. 130
Wateropbrengst (l/u) max. 420
Oppervlakteprestatie (m²/u) 30
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,8
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 6,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 8,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 297 x 310 x 865

Verpakkingsinhoud

  • Hogedrukpistool: Pistool best
  • Variopower Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 6 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
  • Afneembaar reinigingsmiddelreservoir
  • Soft bag
  • Geïntegreerd waterfilter
