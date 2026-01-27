De hogedrukreiniger K 4 Universal Edition van Kärcher is bij uitstek geschikt voor regelmatige reinigingswerkzaamheden met middelzware tot zware vervuiling, bijvoorbeeld op voertuigen en op middelgrote oppervlakken rondom het huis. De uitrusting omvat een pistool, een 6 m lange hogedrukslang, een Vario Power spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal tegen het meest hardnekkige vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes.