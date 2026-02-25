Hogedrukreiniger K 5 Power Control Home Flex Wood
Voor nog meer controle: K 5 Power Control hogedrukreiniger met toepassingsadviseur via app, G 160 Q Power Control pistool, Vario Power spuitmond en Plug ‘n’ Clean systeem. Incl. Home Kit.
Voor nog meer controle in veel schoonmaaksituaties en met verschillende schoonmaakobjecten kan de gebruiker worden ondersteund met tips en trucs door de toepassingsadviseur via de Kärcher Home & Garden app. De toepassingsadviseur beschrijft het optimale drukniveau voor het geselecteerde reinigingsobject. De druk kan vervolgens eenvoudig handmatig worden ingesteld door aan de Vario Power spuitmond te draaien. De app biedt ook andere handige functies zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher serviceportaal. Het apparaat maakt ook indruk met het G 160 Q Power Control-pistool en de vuilfrees. Incl. Home Kit met oppervlaktereiniger T 5 en 1 l houtreiniger 3-in-1. Verdere uitrustingsdetails zijn het Plug ‘n’ Clean reinigingsmiddelsysteem voor het snel en schoon wisselen van reinigingsmiddel, de hoogwaardige aluminium telescoopsteel voor comfortabel transport en plaatsbesparend opbergen, het Quick Connect systeem voor het moeiteloos en tijdbesparend in- en uitklikken van de hogedrukslang in het apparaat en het pistool, evenals de parkeerstand voor accessoires die altijd bij de hand zijn.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteemInnovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen. Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger. Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Flexibele slang
- Eenvoudig op- en afrollen zonder knopen.
- Het PVC-vrije materiaal en de speciale constructie van de PremiumFlex®-slang zorgen voor de nodige flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|402 x 306 x 588
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, houtreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gevel
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Power Control Home Flex Wood
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.