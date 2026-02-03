Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Home
De K 5 Comfort Premium Home hogedrukreiniger met een oppervlakteprestatie van 40 m²/u, watergekoelde motor, PremiumFlex slang en slanghaspel verwijdert matige vervuiling. Incl. Home Kit en Foam Jet
De K 5 Comfort Premium Home hogedrukreiniger is ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rond huis en van de auto. Inclusief de Home Kit met T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Uitgerust met een robuuste, watergekoelde motor levert het apparaat een constant hoog reinigingsvermogen. De geïntegreerde slanghaspel met de flexibele PremiumFlex-slang maakt een comfortabele bediening mogelijk en zorgt voor maximale bewegingsvrijheid. Het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool verlaagt de bennodigde knijpkracht merkbaar en zorgt zo voor een moeiteloze reinigingservaring. Het praktische Quick Connect-systeem maakt het bovendien mogelijk om de hogedrukslang snel aan en af te koppelen. De veelzijdige 4-in-1 multi-jet spuitlans schakelt moeiteloos tussen 4 spuitpatronen door de spuitlanskop te draaien en past zich zo aan verschillende reinigingstaken aan. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte dosering van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. Kabels en accessoires kunnen eenvoudig en compact op het apparaat worden opgeborgen. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden-app een geïntegreerdetoepassingsadviseur en nuttige tips & trucs.
Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconcept
- Het ontwerp van het apparaat is voorzien van georganiseerde kabel- en slangin- en -uitlaten. Dit zorgt voor bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen over het algemeen eenvoudiger.
- Het correct uitlijnen van de apparaten met slang- en kabelaansluitingen ten opzichte van de stroom- en waterbron maakt het reinigen aanzienlijk comfortabeler.
Comfortpistool met COMFORT!Hold en Quick Connect
- COMFORT!Hold vermindert de benodigde knijpkracht merkbaar. Dit is vooral handig bij langdurig gebruik en het reinigen van grote oppervlakken.
- Quick Connect-aansluiting voor eenvoudig aansluiten van de hogedrukslang.
4-in-1 Multi Jet
- Veel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- Geen lanswissel nodig voor meer gemak. Draai eenvoudig aan de spuitlanskop om het spuitpatroon te wijzigen.
2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
- Innovatief reinigingsmiddelconcept biedt maximale flexibiliteit en optimale dosering voor elke reinigingsklus.
- Het reinigingsmiddel kan worden gedoseerd via het apparaat en de Multi Jet-sproeier of, voor meer schuim, via de schuimstraal inclusief reinigingsmiddeldosering.
- Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
PremiumFlex hogedrukslang
- De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
- De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 25% gerecycled kunststof¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats.
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4-in-1
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukverlaging aan pistoolzijde
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
- Wielen met zachte componentenoppervlakte
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gevel
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Comfort Premium Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.