Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect Car&Home

De K 7 Comfort Premium Connect Car & Home hogedrukreiniger biedt een oppervlakteprestatie van 60 m²/u met watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en slanghaspel.

De hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect Car & Home biedt met zijn duurzame, watergekoelde motor constante prestaties voor frequente reinigingstaken. De geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang zorgt voor grote flexibiliteit. Het G 180 Q Comfort Connect-pistool heeft een LCD-display met 3 drukniveaus, inclusief eco!Mode en 2 reinigingsmiddelenniveaus. Voor moeiteloos gebruik vermindert de COMFORT!Hold™-functie merkbaar de houddruk, terwijl de niveau-instelling op het pistool de ergonomie aanzienlijk verbetert. Inclusief Car & Home Kit met oppervlaktereiniger T 5 en 1 liter steenreiniger, roterende wasborstel, 1 liter autoshampoo. Het Quick Connect-systeem maakt het mogelijk om de hogedrukslang moeiteloos aan te sluiten en de veelzijdige 4-in-1 Multi Jet-sproeikop combineert 4 straalsoorten, die kunnen worden geselecteerd door de sproeikop te draaien. Het 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept zorgt bovendien voor een optimale reinigingsmiddeltoevoer, afhankelijk van het toepassingsgebied. Dankzij de Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden-app kan de druk via de smartphone worden ingesteld. De app biedt een toepassingsadviseur en tips en trucs.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect Car&Home: Slim apparaatconcept
Het ontwerp van het apparaat is voorzien van georganiseerde kabel- en slangin- en -uitlaten. Dit zorgt voor bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen over het algemeen eenvoudiger. Het correct uitlijnen van de apparaten met slang- en kabelaansluitingen ten opzichte van de stroom- en waterbron maakt het reinigen aanzienlijk comfortabeler.
Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect Car&Home: Comfortpistool met COMFORT!Hold™ en Quick Connect
Pistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief eco!Mode ³⁾ voor een lager water- en stroomverbruik. De 180°-verstelling van het spuitpistool zorgt voor ergonomisch reinigen en meer flexibiliteit tijdens het aanbrengen. Quick Connect-aansluiting voor eenvoudig aansluiten van de hogedrukslang.
Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect Car&Home: 4-in-1 Multi Jet
4-in-1 Multi Jet
Veel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans. Geen lanswissel nodig voor meer gemak. Draai eenvoudig aan de spuitlanskop om het spuitpatroon te wijzigen.
PremiumFlex hogedrukslang
  • De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
  • Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
  • De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
  • Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
  • Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
  • De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
  • De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
  • De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
  • De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
  • Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
  • Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
  • Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
  • Ontwerp met 30% gerecycled kunststof¹⁾.
  • Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
  • Duurzame verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Wateropbrengst (l/u) max. 600
Oppervlakteprestatie (m²/u) 60
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 60
Vermogen (kW) 3
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 19
Gewicht inclusief verpakking (kg) 29,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats. / ³⁾ In de eco!Mode-instelling/stand is het waterverbruik met 30 % en het energieverbruik met 35 % verminderd in vergelijking met de hoogste instelling (stand 3).

Verpakkingsinhoud

  • Home kit: Oppervlaktereiniger T 7, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
  • Car kit: K 7: Roterende wasborstel, verwisselbaar opzetstuk Auto & Fiets, microvezeldoek, Autoshampoo 3-in-1, 1 l
  • Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
  • Hogedrukpistool: G 180 Q Connect
  • Multi Jet 4-in-1
  • Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Drukverlaging aan pistoolzijde
  • Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
  • Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
  • Telescoopgreep
  • Geïntegreerde handgreep
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerd waterfilter
  • Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
  • 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
  • Wielen met zachte componentenoppervlakte
  • Verbinding via Bluetooth
  • Bediening via app
  • Slimme diensten / functies in de app
Toepassingen
  • Terrassen
  • Schuttingen
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Auto's
  • Campers en caravans
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
Reinigingsmiddel
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.