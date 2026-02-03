Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect Home
De K 7 Comfort Premium Connect Home hogedrukreiniger biedt een oppervlakteprestatie van 60 m²/u. Met watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en slanghaspel. Incl. Home Kit en Foam Jet
De hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect biedt met zijn duurzame, watergekoelde motor constante prestaties voor frequente reinigingstaken, terwijl de geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang grote flexibiliteit biedt. Het G 180 Q Comfort Connect-pistool heeft een LCD-display met 3 drukniveaus, inclusief eco!Mode en 2 reinigingsmiddelenniveaus. Voor moeiteloos gebruik vermindert de COMFORT!Hold™-functie merkbaar de houddruk, terwijl de niveau-instelling op het pistool de ergonomie aanzienlijk verbetert. Inclusief Home Kit met de oppervlaktereiniger T 7 en 1 liter steen- en gevelreiniger voor het reinigen van grote oppervlakken. Het Quick Connect-systeem maakt het mogelijk om de hogedrukslang moeiteloos aan te sluiten en de 4-in-1 Multi Jet-sproeikop combineert 4 straalsoorten, die kunnen worden geselecteerd door de sproeikop te draaien. Het 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept zorgt bovendien voor een optimale reinigingsmiddeltoevoer, afhankelijk van de toepassing. Dankzij de Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden-app kan de druk comfortabel via de smartphone worden ingesteld. De app biedt bovendien een toepassingsadviseur en tips en trucs.
Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconceptHet ontwerp van het apparaat is voorzien van georganiseerde kabel- en slangin- en -uitlaten. Dit zorgt voor bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen over het algemeen eenvoudiger. Het correct uitlijnen van de apparaten met slang- en kabelaansluitingen ten opzichte van de stroom- en waterbron maakt het reinigen aanzienlijk comfortabeler.
Comfortpistool met COMFORT!Hold™ en Quick ConnectPistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief eco!Mode ³⁾ voor een lager water- en stroomverbruik. De 180°-verstelling van het spuitpistool zorgt voor ergonomisch reinigen en meer flexibiliteit tijdens het aanbrengen. Quick Connect-aansluiting voor eenvoudig aansluiten van de hogedrukslang.
4-in-1 Multi JetVeel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans. Geen lanswissel nodig voor meer gemak. Draai eenvoudig aan de spuitlanskop om het spuitpatroon te wijzigen.
2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
- Innovatief reinigingsmiddelconcept biedt maximale flexibiliteit en de optimale dosering voor elke reinigingstaak.
- Het reinigingsmiddel kan worden gedoseerd via het apparaat en de Multi Jet-sproeier of, voor meer schuim, via de schuimstraal inclusief reinigingsmiddeldosering.
- Handig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. De reinigingsmiddelen van Kärcher (optioneel verkrijgbaar) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten.
PremiumFlex hogedrukslang
- De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
- De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 30% gerecycled kunststof¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
- Duurzame verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|19
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|28,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats. / ³⁾ In de eco!Mode-instelling/stand is het waterverbruik met 30 % en het energieverbruik met 35 % verminderd in vergelijking met de hoogste instelling (stand 3).
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 7, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4-in-1
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukverlaging aan pistoolzijde
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
- Telescoopgreep
- Geïntegreerde handgreep
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
- Wielen met zachte componentenoppervlakte
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Schuttingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Auto's
- Campers en caravans
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 7 Comfort Premium Connect Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.