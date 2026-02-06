Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Home & Brush
De K 5 Comfort Premium Home & Brush hogedrukreiniger met een oppervlaktecapaciteit van 40 m²/u, watergekoelde motor, PremiumFlex slang en slanghaspel. Inclusief Home Kit en wasborstel.
De K 5 Comfort Premium Home & Brush hogedrukreiniger is ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rondom huis en auto. Inclusief de Home Kit met T 5 Oppervlaktereiniger, wasborstel en 1 liter Steen- en Gevelreiniger. Uitgerust met een robuuste, watergekoelde motor, levert het apparaat consistent hoge reinigingsprestaties. De geïntegreerde slanghaspel met de flexibele PremiumFlex slang zorgt voor een gemakkelijke bediening en optimale bewegingsvrijheid. Het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool vermindert de druk merkbaar en zorgt zo voor een moeiteloze reinigingservaring. Het praktische Quick Connect-systeem maakt het bovendien mogelijk om de hogedrukslang snel aan te sluiten en los te koppelen. De veelzijdige 4-in-1 multi jet spuitlans schakelt moeiteloos tussen 4 sproeistanden door de sproeierkop te draaien, waardoor hij geschikt is voor verschillende reinigingstaken. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte dosering voor de betreffende klus. Kabels en accessoires kunnen eenvoudig en compact op het apparaat worden opgeborgen. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden-app een geïntegreerde applicatieadviseur en handige tips en trucs.
Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconcept
- Het ontwerp van het apparaat is voorzien van georganiseerde kabel- en slangin- en -uitlaten. Dit zorgt voor bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen over het algemeen eenvoudiger.
- Het correct uitlijnen van de apparaten met slang- en kabelaansluitingen ten opzichte van de stroom- en waterbron maakt het reinigen aanzienlijk comfortabeler.
Comfortpistool met COMFORT!Hold en Quick Connect
- COMFORT!Hold vermindert de benodigde knijpkracht merkbaar. Dit is vooral handig bij langdurig gebruik en het reinigen van grote oppervlakken.
- Quick Connect-aansluiting voor eenvoudig aansluiten van de hogedrukslang.
4-in-1 Multi Jet
- Veel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- Geen lanswissel nodig voor meer gemak. Draai eenvoudig aan de spuitlanskop om het spuitpatroon te wijzigen.
2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
- Innovatief reinigingsmiddelconcept biedt maximale flexibiliteit en optimale dosering voor elke reinigingsklus.
- Het reinigingsmiddel kan worden gedoseerd via het apparaat en de Multi Jet-sproeier of, voor meer schuim, via de schuimstraal inclusief reinigingsmiddeldosering.
- Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
PremiumFlex hogedrukslang
- De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
- De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 25% gerecycled kunststof¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|417 x 346 x 688
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats.
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Wasborstel
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4-in-1
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukverlaging aan pistoolzijde
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
- Wielen met zachte componentenoppervlakte
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gevel
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.