Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Home & Brush

De K 5 Comfort Premium Home & Brush hogedrukreiniger met een oppervlaktecapaciteit van 40 m²/u, watergekoelde motor, PremiumFlex slang en slanghaspel. Inclusief Home Kit en wasborstel.

De K 5 Comfort Premium Home & Brush hogedrukreiniger is ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rondom huis en auto. Inclusief de Home Kit met T 5 Oppervlaktereiniger, wasborstel en 1 liter Steen- en Gevelreiniger. Uitgerust met een robuuste, watergekoelde motor, levert het apparaat consistent hoge reinigingsprestaties. De geïntegreerde slanghaspel met de flexibele PremiumFlex slang zorgt voor een gemakkelijke bediening en optimale bewegingsvrijheid. Het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool vermindert de druk merkbaar en zorgt zo voor een moeiteloze reinigingservaring. Het praktische Quick Connect-systeem maakt het bovendien mogelijk om de hogedrukslang snel aan te sluiten en los te koppelen. De veelzijdige 4-in-1 multi jet spuitlans schakelt moeiteloos tussen 4 sproeistanden door de sproeierkop te draaien, waardoor hij geschikt is voor verschillende reinigingstaken. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte dosering voor de betreffende klus. Kabels en accessoires kunnen eenvoudig en compact op het apparaat worden opgeborgen. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden-app een geïntegreerde applicatieadviseur en handige tips en trucs.

Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconcept
  • Het ontwerp van het apparaat is voorzien van georganiseerde kabel- en slangin- en -uitlaten. Dit zorgt voor bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen over het algemeen eenvoudiger.
  • Het correct uitlijnen van de apparaten met slang- en kabelaansluitingen ten opzichte van de stroom- en waterbron maakt het reinigen aanzienlijk comfortabeler.
Comfortpistool met COMFORT!Hold en Quick Connect
  • COMFORT!Hold vermindert de benodigde knijpkracht merkbaar. Dit is vooral handig bij langdurig gebruik en het reinigen van grote oppervlakken.
  • Quick Connect-aansluiting voor eenvoudig aansluiten van de hogedrukslang.
4-in-1 Multi Jet
  • Veel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
  • Geen lanswissel nodig voor meer gemak. Draai eenvoudig aan de spuitlanskop om het spuitpatroon te wijzigen.
2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
  • Innovatief reinigingsmiddelconcept biedt maximale flexibiliteit en optimale dosering voor elke reinigingsklus.
  • Het reinigingsmiddel kan worden gedoseerd via het apparaat en de Multi Jet-sproeier of, voor meer schuim, via de schuimstraal inclusief reinigingsmiddeldosering.
  • Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
PremiumFlex hogedrukslang
  • De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
  • Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
  • De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
  • Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
  • Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
  • De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
  • De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
  • De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
  • De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
  • Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
  • Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
  • Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
  • Ontwerp met 25% gerecycled kunststof¹⁾.
  • Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
  • Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Wateropbrengst (l/u) max. 500
Oppervlakteprestatie (m²/u) 40
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,1
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 13,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 21,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 417 x 346 x 688

¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats.

Verpakkingsinhoud

  • Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
  • Wasborstel
  • Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
  • Hogedrukpistool: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multi Jet 4-in-1
  • Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Drukverlaging aan pistoolzijde
  • Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept
  • Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
  • Telescoopgreep
  • Watergekoelde motor
  • Pompmateriaal: Aluminium
  • Geïntegreerd waterfilter
  • Wateraanzuiging
  • Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
  • 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
  • Wielen met zachte componentenoppervlakte
Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Home & Brush
Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Home & Brush
Videos
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Kleine auto's
  • Trapjes en stoepen
  • Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Gevel
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Comfort Premium Home & Brush 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.