Hogedrukreiniger K 2 Classic
Ultracompact, gemakkelijk te transporteren en eenvoudig op te bergen: de K 2 Classic hogedrukreiniger is bij uitstek geschikt voor lichtere vervuilingen in en om het huis.
Compact ontwerp gecombineerd met (reinigings)kracht: De K 2 Classic is gemakkelijk te hanteren, draagbaar en flexibel en biedt toch de volledige kracht van een hogedrukreiniger. Het apparaat kan vrijwel altijd en overal gemakkelijk worden opgeborgen om ruimte te besparen, en de hogedrukslang kan moeiteloos op de voorklep worden opgeborgen. Met een Quick Connect-pistool, 3 meter hogedrukslang, enkele spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 2 Compact ideaal voor incidenteel gebruik bij licht vuil op tuinmeubelen, tuingereedschap, fietsen en elders in huis . De oppervlakteprestatie bedraagt 20 m²/u.
Kenmerken en voordelen
Slangopbergsystemen op de voorkantDe slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
Ligt comfortabel in de handHet apparaat is gemakkelijk te vervoeren. Wanneer de draagbeugel niet nodig is, verdwijnt deze in de behuizing.
Gemakkelijk verbindenDe hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het werk kan alles ruimtebesparend op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|178 x 219 x 415
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 3 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 2 Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.