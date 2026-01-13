Hogedrukreiniger K 2 Compact Car & Home

De hogedrukreiniger K 2 Compact Car & Home voor kleinere toepassingen en lichte vervuiling. Is eenvoudig op te bergen en te vervoeren. Incl. Car & Home kit met wasborstel, schuimsproeier, terrasreiniger en reinigingsmiddel.

Naast zijn handzame formaat maakt de K 2 Compact Car & Home indruk met zijn volwaardige prestaties. De gunstige afmetingen van de hogedrukreiniger zorgen voor een optimale mobiliteit en maken ruimtebesparende opslag mogelijk. De carkit bevat een wasborstel om de grijze film op het voertuig effectief te verwijderen, een schuimsproeier en autoshampoo (500 ml). De Home Kit bevat de T 1-oppervlaktereiniger voor een efficiënte en spatvrije reiniging van grotere oppervlakken in huis, evenals het Patio & Deck-reinigingsmiddel (500 ml). Extra uitrusting omvat een pistool, een 4 meter lange hogedrukslang, een enkelvoudige lans, een vuilfrees met een roterende puntstraal tegen het meest hardnekkige vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 2 Compact Car & Home: Slangopbergsystemen op de voorkant
Slangopbergsystemen op de voorkant
De slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
Hogedrukreiniger K 2 Compact Car & Home: Ligt comfortabel in de hand
Ligt comfortabel in de hand
Het apparaat is gemakkelijk te vervoeren. Wanneer de draagbeugel niet nodig is, verdwijnt deze in de behuizing.
Hogedrukreiniger K 2 Compact Car & Home: Gemakkelijk verbinden
Gemakkelijk verbinden
De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
  • Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Werkdruk (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Wateropbrengst (l/u) max. 360
Oppervlakteprestatie (m²/u) 20
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,4
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 3,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 7,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 180 x 219 x 389

Verpakkingsinhoud

  • Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
  • Car kit: Wasborstel, foam jet, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l
  • Hogedrukpistool: G 120 Q
  • Enkelvoudige spuitlans
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 4 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Schuimsproeier
  • Telescoopgreep
  • Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Kleine auto's
