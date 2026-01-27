Accu aangedreven hogedrukreiniger K 2 Battery
De hogedrukreiniger met accuaandrijving voor flexibel schoonmaken zonder stopcontact. Ideaal voor uiteenlopende toepassingen rondom het huis. Accu en oplader worden niet meegeleverd.
Schitterende resultaten, ook zonder stopcontact: de hogedrukreiniger met accuaandrijving is geschikt voor veel verschillende toepassingen zoals kleine auto's, motorfietsen, fietsen, boten en nog veel meer kleine reinigingstaken rondom het huis. Dankzij de accu met een maximale gebruiksduur van 17 minuten kun je ook schoonmaken als er geen stopcontact in de buurt is. Tijdens het reinigen wordt op de analoge display van de hogedrukreiniger de geselecteerde modus aangegeven. Het apparaat is compatibel met de vervangbare li-ionaccu van 36 V/5,0 Ah uit het Kärcher accuplatform (accu en oplader worden niet meegeleverd). Daarnaast kun je een Kärcher aanzuigslang aansluiten om water op te zuigen uit een waterreservoir, bijvoorbeeld als er geen wateraansluiting is. De hogedrukreiniger is verder uitgerust met twee spuitlansen om te schakelen tussen de standaard- en turbomodus, een zuigslang voor reinigingsmiddel en een ingebouwd waterfilter om te voorkomen dat er vuildeeltjes in de hogedrukpomp komen.
Kenmerken en voordelen
36 V Kärcher accuReal Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten uit het 36 V accuplatform. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
Hogedrukpistool met drukniveau-indicatieEen reeks verschillende spuitlansen bieden drie verschillende drukniveaus voor optimale resultaten bij het reinigen van verschillende oppervlakken. Het display op het hogedrukpistool maakt het gemakkelijk om het geselecteerde drukniveau te regelen.
WateraanzuigingCompatibel met de Kärcher zuigslang voor reinigen als er geen wateraansluiting in de buurt is. De aanzuigslang kan los gekocht worden.
Reinigingsmiddel gebruik
- Zuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen.
- Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- De slang, spuitlansen en spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Werkdruk (bar)
|max. 110
|Drukbereik
|Hogedruk
|Wateropbrengst (l/u)
|340
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Looptijd per acculading (min)
|14
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|245 x 303 x 629
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Hogedrukpistool: G 120 Q, Boost
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Terrassen
- Kleine auto's
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen
- Boten
- Vuilbakken
- Tuinspeelgoed