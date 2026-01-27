Hogedrukreiniger K 5 WCM
Indrukwekkende prestaties: De K 5 WCM hogedrukreiniger met watergekoelde, krachtige motor is ideaal voor het reinigen van vuil op paden, terrassen en auto's.
Prestaties die inspireren: De K 5 WCM met zijn krachtige, duurzame en watergekoelde motor verwijdert vuil in een handomdraai. Met de meegeleverde straalbuizen kunnen paden, terrassen en auto's in een handomdraai worden gereinigd. Voor een bijzonder effectieve en zachte reiniging kan de druk eenvoudig worden aangepast door eenvoudig aan de Vario Power-straalpijp (VPS) te draaien. Andere geweldige functies zijn de vuilfrees met roterende puntstraal en een ingebouwd waterfilter dat de pomp betrouwbaar beschermt tegen vuildeeltjes.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslang
- Handig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen.
- Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimd
- De slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct bij het apparaat worden opgeborgen.
PremiumFlex hogedrukslang
- De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|15,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|369 x 329 x 901
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Videos
Toepassingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Trapjes en stoepen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen