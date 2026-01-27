Prestaties die inspireren: De K 5 WCM met zijn krachtige, duurzame en watergekoelde motor verwijdert vuil in een handomdraai. Met de meegeleverde straalbuizen kunnen paden, terrassen en auto's in een handomdraai worden gereinigd. Voor een bijzonder effectieve en zachte reiniging kan de druk eenvoudig worden aangepast door eenvoudig aan de Vario Power-straalpijp (VPS) te draaien. Andere geweldige functies zijn de vuilfrees met roterende puntstraal en een ingebouwd waterfilter dat de pomp betrouwbaar beschermt tegen vuildeeltjes.