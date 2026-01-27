De K 5 Comfort Premium hogedrukreiniger is ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rond huis en van de auto. Uitgerust met een robuuste, watergekoelde motor levert het apparaat een constant hoog reinigingsvermogen. De geïntegreerde slanghaspel met de flexibele PremiumFlex-slang zorgt voor een comfortabele bediening en maximale bewegingsvrijheid. Het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool verlaagt de benodigde knijpkracht merkbaar en zorgt zo voor een moeiteloze reinigingservaring. Het praktische Quick Connect-systeem maakt het bovendien mogelijk om de hogedrukslang snel aan en af ​​te koppelen. De veelzijdige 4-in-1 multi-jet spuitlans schakelt moeiteloos tussen 4 sproeipatronen door de spuitlanskop te draaien en past zich zo aan verschillende reinigingstaken aan. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelenconcept extra gemak en een perfecte dosering van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. Kabels en accessoires kunnen eenvoudig en compact op het apparaat worden opgeborgen. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden-app een geïntegreerde toepassingsadviseur en nuttige tips & trucs.