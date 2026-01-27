Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium
De K 5 Comfort Premium hogedrukreiniger met een oppervlakteprestatie van 40 m²/u, watergekoelde motor, PremiumFlex slang en slanghaspel verwijdert matige vervuiling. Incl. Foam Jet
De K 5 Comfort Premium hogedrukreiniger is ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rond huis en van de auto. Uitgerust met een robuuste, watergekoelde motor levert het apparaat een constant hoog reinigingsvermogen. De geïntegreerde slanghaspel met de flexibele PremiumFlex-slang zorgt voor een comfortabele bediening en maximale bewegingsvrijheid. Het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool verlaagt de benodigde knijpkracht merkbaar en zorgt zo voor een moeiteloze reinigingservaring. Het praktische Quick Connect-systeem maakt het bovendien mogelijk om de hogedrukslang snel aan en af te koppelen. De veelzijdige 4-in-1 multi-jet spuitlans schakelt moeiteloos tussen 4 sproeipatronen door de spuitlanskop te draaien en past zich zo aan verschillende reinigingstaken aan. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelenconcept extra gemak en een perfecte dosering van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. Kabels en accessoires kunnen eenvoudig en compact op het apparaat worden opgeborgen. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden-app een geïntegreerde toepassingsadviseur en nuttige tips & trucs.
Kenmerken en voordelen
4-in-1 Multi Jet
- Veel reinigingsmogelijkheden dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- Geen lanswissel nodig voor meer gemak. Draai eenvoudig aan de spuitlanskop om het spuitpatroon te wijzigen.
PremiumFlex hogedrukslang
- De soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos te verplaatsen is.
- De draagbeugel maakt het mogelijk het apparaat gemakkelijk en ergonomisch op te tillen.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 25% gerecycled kunststof¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik in vergelijking met een conventionele tuinslang.²⁾
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Voorwaarde interne tests: het debiet van de hogedrukreiniger bedraagt 40 % van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd gehalveerd is. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van het type apparaat, de mate van vervuiling en de woonplaats.
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4-in-1
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukverlaging aan pistoolzijde
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregulering in schuimsproeiertoepassing
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelle ontgrendeling
- Wielen met zachte componentenoppervlakte
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Gevel