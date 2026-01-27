Hogedrukreiniger K 5 Classic Home

De perfecte "reiniger": de K5 Classic Home, inclusief Home Kit met T5 oppervlaktereiniger en steen- en gevelreiniger, is gemakkelijk op te bergen en te transporteren.

De K5 Classic Home is ideaal voor incidenteel gebruik en voor het verwijderen van middelmatig vuil rondom het huis. Van fietsen tot stenen muren en zelfs SUV's: de hogedrukreiniger produceert schitterende reinigingsresultaten met zijn krachtige universele motor. De Home Kit met de 3-in-1 steen- en gevelreiniger (1 l) en T5 oppervlaktereiniger zorgt voor een spatvrije en zeer effectieve reiniging op gladde oppervlakken. Het apparaat beschikt verder over een pistool met Quick Connect-systeem en wordt geleverd met een hogedrukslang van 8 meter lang. Met de VPS (Vario Power spuitlans) kan de gebruiker de druk in een mum van tijd perfect aanpassen aan de ondergrond. De vuilfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil en een waterfilter beschermt de pomp tegen kleine vuildeeltjes.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 5 Classic Home: Slangopbergsystemen op de voorkant
De slang kan gemakkelijk worden opgehangen op de voorkant.
Hogedrukreiniger K 5 Classic Home: Telescoopgreep
De aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Hogedrukreiniger K 5 Classic Home: Reinigingsmiddel gebruik
Zuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
  • Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Wateropbrengst (l/u) max. 500
Oppervlakteprestatie (m²/u) 40
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (kW) 2,1
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 5,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 10,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 188 x 252 x 445

Verpakkingsinhoud

  • Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
  • Hogedrukpistool: G 180 Q
  • Variopower Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 8 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Quick Connect-aansluiting aan de machine
  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
  • Telescoopgreep
  • Geïntegreerd waterfilter
  • Wateraanzuiging
Hogedrukreiniger K 5 Classic Home
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Kleine auto's
  • Trapjes en stoepen
  • Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Gevel
Accessoires
Reinigingsmiddel