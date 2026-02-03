Hogedrukreiniger K 3 Power Control Home T 5
K 3 Power Control Home T 5 hogedrukreiniger met Power Control-pistool en app-hulp voor reinigingstips. Incl. Home Kit met terrasreiniger en reinigingsmiddel voor efficiëntere resultaten.
Dankzij de praktische toepassingsadviseur in de Home & Garden-app, die de K 3 Power Control hogedrukreiniger kan ondersteunen, maakt Kärcher nog betere reinigingsresultaten mogelijk - en verandert de gebruiker in een schoonmaakexpert. De app biedt ook een allround service inclusief informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het juiste drukniveau kan worden ingesteld op de meegeleverde spuitlans en gecontroleerd op het pistooldisplay - voor maximale controle en de ideale druk op elk oppervlak. Via de geïntegreerde reinigingsmiddeltank kan het reinigingsmiddel snel, eenvoudig en gemakkelijk worden aangebracht. De K 3 Power Control van Kärcher overtuigt ook met een uitschuifbare telescopische handgreep voor gemakkelijk trekken en opbergen, een standaard voor meer stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel en het Kärcher Quick Connect-systeem. De voet kan ook worden gebruikt als draagbeugel, waardoor het apparaat gemakkelijk kan worden opgeborgen en geladen. De Home Kit zorgt voor een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 5 oppervlaktereiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
In hoogte verstelbare telescoopsteelComfortabele hoogte voor vervoer. Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.
Oplossing voor een schone tank
- Schoon en comfortabel: de reinigingsmiddeltank kan worden verwijderd om te vullen.
- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
- Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|297 x 280 x 677
Verpakkingsinhoud
- Oppervlaktereiniger: T 5
- Reinigingsmiddelen: Terras- & vlonderreiniger RM 564, 0.5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q Power Control
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 7 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Afneembaar reinigingsmiddelreservoir
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 3 Power Control Home T 5
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.