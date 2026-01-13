Hogedrukreiniger K 5 Compact
Inclusief innovatieve slangopberging: de eenvoudig te vervoeren en op te bergen hogedrukreiniger K 5 Compact voor regelmatig gebruik bij middelzware vervuiling. Oppervlakteprestatie 40 m²/u.
De K 5 Compact combineert comfort en gebruiksgemak met functionaliteit en vermogen. De hogedrukslang kan na gebruik heel eenvoudig en transportveilig om de frontcover worden gewikkeld en met een rubberen band worden vastgezet. Dankzij de compacte afmetingen kunt u het hele apparaat eenvoudig vervoeren en overal opbergen – in een rek of de kofferbak. Twee draaggrepen, een in hoogte verstelbare telescoopgreep en de mogelijkheid om zowel horizontaal als verticaal te werken, zorgen voor nog meer comfort. De hogedrukreiniger wordt daarnaast geleverd met een Quick Connect-pistool, 8 meter lange hogedrukslang, Vario Power-spuitlans (VPS), vuilfrees en waterfilter. De hogedrukreiniger K 5 Compact met watergekoelde motor en een oppervlakteprestatie van 40 m²/u is ideaal voor regelmatig gebruik bij middelzware vervuiling. Door de onafhankelijke SLG Prüf- und Zertifizierungs GmBh is de Kärcher K 5 hogedrukreiniger als meest efficiënt getest! Vergeleken met andere merken heeft Kärcher de breedste en dus de meest efficiënte reiniging straal. Een robuuste pomp met aluminium componenten zorgt voor een maximale waterdruk van 145 bar bij een wateropbrengst van 500 l/u. Deze combinatie maakt een grondige en tijdbesparende reiniging mogelijk, en dus ook een lager water- en energieverbruik.
Kenmerken en voordelen
OpbergconceptDe slang kan worden opgewikkeld en met een rubberen band vastgezet worden die voor het volgende gebruik snel verwijderd kan worden.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaatHandige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Aanzuiging van reinigingsmiddel
- Uitgerust met een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|15,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|354 x 308 x 520
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Campers en caravans
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Compact
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.