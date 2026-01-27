De K 6 Comfort Premium hogedrukreiniger verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil rondom huis en van de auto. De duurzame, watergekoelde motor garandeert een constant hoog vermogen en de geïntegreerde slanghaspel met de PremiumFlex-slang zorgt voor maximale flexibiliteit tijdens het gebruik. Het ergonomisch vormgegeven G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool vermindert de benodigde knijpkracht merkbaar, waardoor zelfs langere toepassingen comfortabel en moeiteloos verlopen. Het beproefde Quick Connect-systeem maakt het aan- en afkoppelen van de hogedrukslang bovendien eenvoudig. Met de veelzijdige 4-in-1 multi-jet spuitlans kan de waterstraal in een handomdraai aan elk oppervlak worden aangepast door de spuitlanskop met 4 verschillende sproeipatronen te draaien. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelenconcept extra gemak en een perfecte dosering van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. Kabels en accessoires kunnen eenvoudig aan het apparaat worden opgeborgen en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het apparaat gemakkelijk te vervoeren. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden-app een toepassingsadvies en nuttige tips &trucs.