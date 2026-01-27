Hogedrukreiniger K 4
De K 4 is ideaal voor het regelmatig reinigen van middelmatig vuil op auto's, maar ook op paden en andere oppervlakken rondom het terrein.
De K 4 hogedrukreiniger is de ideale metgezel voor reguliere schoonmaakwerkzaamheden waarbij matig vuil wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het huis. Kenmerken zijn onder meer een spuitpistool, een hogedrukslang van 6 meter, een Vario Power lans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen kleine vuildeeltjes. De druk op de VPS kan eenvoudig worden aangepast door hem eenvoudigweg te draaien, zodat de reiniging doelgericht is en zacht voor de oppervlakken. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert een grondig reinigingsresultaat, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Eenvoudig te manoeuvreren.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1800
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|302 x 346 x 849
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter