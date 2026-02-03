Hogedrukreiniger K 3 Horizontal Plus
Je kunt altijd rekenen op de K 3 Horizontal hogedrukreiniger: De kleine ruimtebesparende assistent is ideaal voor het reinigen van vuil van kleinere tuinoppervlakken, terrassen, tuinmeubelen en auto's.
Met de kleine en ruimtebesparende K 3 hogedrukreiniger is vuil verleden tijd. Dankzij de vier meter lange hogedrukslang is de hogedrukreiniger perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft hij een sprankelende glans aan kleine tuinoppervlakken en terrassen, maar ook aan tuinmeubelen en zelfs voertuigen. Dankzij de Vario Power Lans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak met een eenvoudige draaibeweging. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los, terwijl de pomp wordt beschermd door een waterfilter - voor een lange levensduur. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draaggreep kun je de K 3 Horizontal eenvoudig vervoeren naar waar je hem nodig hebt. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat kan worden geklikt en het pistool eenvoudig kan worden geactiveerd. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig op de K 3 Horizontal zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Ultracompact ruimtebesparend apparaatVoor eenvoudig, ruimtebesparend opbergen, ook in een klein zijvertrek. Kan met slechts één hand worden gedragen.
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 120
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1600
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 197 x 264
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 5 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerd waterfilter
- Kabelopberging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 3 Horizontal Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.