Hogedrukreiniger K 4 Power Control Home Flex Wood
Kan ideaal worden ondersteund door de Kärcher Home & Garden app incl. toepassingsadviseur: de K 4 Power Control hogedrukreiniger met G 160 Q Power Control pistool en Home Kit.
Met de K 4 Power Control hogedrukreiniger is het meer dan eenvoudig om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. En dankzij de Kärcher Home & Garden app is het vinden van de juiste druk ook heel eenvoudig: de in de app geïntegreerde toepassingsadviseur ondersteunt de gebruiker met praktische tips voor elke reinigingssituatie en elk reinigingsobject - voor perfecte reinigingsresultaten. Naast de toepassingsadviseur biedt de app andere nuttige functies zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher serviceportaal. Zodra het juiste drukniveau is gevonden, kan dit eenvoudig worden ingesteld door aan de spuitstok te draaien en te controleren op het G 160 Q Power Control pistool. De K 4 Power Control maakt ook indruk met het Kärcher Plug ‘n’ Clean reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloos wisselen van reinigingsmiddel, een telescoopsteel voor handig transport en een parkeerstand voor accessoires die altijd bij de hand zijn. De Home Kit zorgt voor een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter houtreiniger.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteemInnovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen. Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger. Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Flexibele slang
- Eenvoudig op- en afrollen zonder knopen.
- Het PVC-vrije materiaal en de speciale constructie van de PremiumFlex®-slang zorgen voor de nodige flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|402 x 306 x 588
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, houtreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 4 Power Control Home Flex Wood
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.