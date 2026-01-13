Hogedrukreiniger K 3 Compact
Zeer compact, gemakkelijk te vervoeren en gemakkelijk op te bergen - de K 3 Compact hogedrukreiniger voor licht vuil rond huis. 25 m² / u oppervlakteprestatie.
Hoewel compact gebouwd, biedt de K 3 Compact het volledige vermogen van een hogedrukreiniger. De aluminium telescoopsteel zorgt ervoor dat hij ruimtebesparend kan worden opgeborgen en zeer mobiel is. Uitgerust met een Quick Connect spuitpistool, 6 meter hogedrukslang, Vario Power spuitlans, vuilfrees en waterfilter is de K 3 Compact ideaal voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling op tuinmeubelen, gereedschap, fietsen en rondom het huis. De oppervlakteprestatie is 25 m² / u.
Kenmerken en voordelen
Compact en lichtgewicht apparaatGemakkelijk te vervoeren, met ruimtebesparende opslag.
TelescoopgreepDe aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
Reinigingsmiddel gebruikZuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Spuitlansen zijn altijd binnen handbereik en na het reinigen kan alles compact op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Telescoopgreep
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 3 Compact
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.