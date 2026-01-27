Hogedrukreiniger K 5

De K 5 hogedrukreiniger is de ideale hulp voor reguliere schoonmaakwerkzaamheden, zoals matig vervuilde auto's, maar ook paden en andere oppervlakken rondom het terrein.

De K 5 hogedrukreiniger is het ideale hulpmiddel voor reguliere reinigingswerkzaamheden waarbij matig vuil wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken in de tuin. Tot de uitrusting behoren onder meer een spuitpistool, een 8 meter lange hogedrukslang, een Vario Power Spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen het binnendringen van kleine vuildeeltjes. Op de Vario Power Spuitlans (VPS) kan de druk eenvoudig worden aangepast door simpelweg te draaien – voor een bijzonder gerichte reiniging die zacht is voor de oppervlakken. De Dirt Blaster met roterende puntstraal zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle accessoires kunnen eenvoudig op het apparaat zelf worden opgeborgen.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 5: Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslang
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslang
Handig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Hogedrukreiniger K 5: Netjes en opgeruimd
Netjes en opgeruimd
Berg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Hogedrukreiniger K 5: Grote wielen
Grote wielen
Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Eenvoudig te manoeuvreren.
Quick Connect systeem
  • De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkdruk (bar) 20 - max. 145
Wateropbrengst (l/u) max. 500
Oppervlakteprestatie (m²/u) 40
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Vermogen (W) 2100
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 6,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 9,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 302 x 346 x 849

Verpakkingsinhoud

  • Hogedrukpistool: G 180 Q
  • Variopower Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 8 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
  • Pompmateriaal: Aluminium
  • Geïntegreerd waterfilter
  • Wateraanzuiging
Hogedrukreiniger K 5
Hogedrukreiniger K 5
Hogedrukreiniger K 5
Accessoires
Reinigingsmiddel