Hogedrukreiniger K 5
De K 5 hogedrukreiniger is de ideale hulp voor reguliere schoonmaakwerkzaamheden, zoals matig vervuilde auto's, maar ook paden en andere oppervlakken rondom het terrein.
De K 5 hogedrukreiniger is het ideale hulpmiddel voor reguliere reinigingswerkzaamheden waarbij matig vuil wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken in de tuin. Tot de uitrusting behoren onder meer een spuitpistool, een 8 meter lange hogedrukslang, een Vario Power Spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen het binnendringen van kleine vuildeeltjes. Op de Vario Power Spuitlans (VPS) kan de druk eenvoudig worden aangepast door simpelweg te draaien – voor een bijzonder gerichte reiniging die zacht is voor de oppervlakken. De Dirt Blaster met roterende puntstraal zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle accessoires kunnen eenvoudig op het apparaat zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Eenvoudig te manoeuvreren.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 145
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|2100
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|302 x 346 x 849
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging