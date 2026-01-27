De K 5 hogedrukreiniger is het ideale hulpmiddel voor reguliere reinigingswerkzaamheden waarbij matig vuil wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken in de tuin. Tot de uitrusting behoren onder meer een spuitpistool, een 8 meter lange hogedrukslang, een Vario Power Spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen het binnendringen van kleine vuildeeltjes. Op de Vario Power Spuitlans (VPS) kan de druk eenvoudig worden aangepast door simpelweg te draaien – voor een bijzonder gerichte reiniging die zacht is voor de oppervlakken. De Dirt Blaster met roterende puntstraal zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle accessoires kunnen eenvoudig op het apparaat zelf worden opgeborgen.