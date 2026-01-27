Hogedrukreiniger K 7 WCM
Ongekende prestaties: de K 7 WCM hogedrukreiniger met robuuste watergekoelde motor verwijdert effectief en krachtig vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en voertuigen.
Krachtige reiniging waarmee je indruk zult maken! De K 7 WCM is de perfecte (schoonmaak)partner bij veelvuldig gebruik en bij sterke vervuiling: Met zijn krachtige watergekoelde motor maakt hij een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere voertuigen. Om de oppervlakken bijzonder effectief en behoedzaam te reinigen, kan de Vario Power-spuitlans (VPS) met een simpele draai worden versteld. Andere kenmerken van de vuilfrees zijn de roterende puntstraal, die ook bij hardnekkig vuil een succesvolle reiniging zonder compromissen garandeert. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp bovendien betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Bovendien kunnen alle accessoires direct op het apparaat worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Het aanbrengen van reinigingsmiddelUitgerust met een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel. Kärcher-reinigingsmiddelen (verkrijgbaar als optie) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
Netjes en opgeruimdDe slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct bij het apparaat worden opgeborgen.
Quick Connect systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|369 x 355 x 946
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Variopower Jet
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Pompmateriaal: Aluminium
- Geïntegreerd waterfilter
Videos
Toepassingen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Trapjes en stoepen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Auto's
- Campers en caravans
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen