Krachtige reiniging waarmee je indruk zult maken! De K 7 WCM is de perfecte (schoonmaak)partner bij veelvuldig gebruik en bij sterke vervuiling: Met zijn krachtige watergekoelde motor maakt hij een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere voertuigen. Om de oppervlakken bijzonder effectief en behoedzaam te reinigen, kan de Vario Power-spuitlans (VPS) met een simpele draai worden versteld. Andere kenmerken van de vuilfrees zijn de roterende puntstraal, die ook bij hardnekkig vuil een succesvolle reiniging zonder compromissen garandeert. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp bovendien betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Bovendien kunnen alle accessoires direct op het apparaat worden opgeborgen.