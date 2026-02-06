Hogedrukreiniger K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
Voor meer vermogen: de K 7 Premium Smart Control Flex, PremiumFlex-slang, G 180 Q Smart Control-spuitpistool voor hardnekkig vuil op delicate oppervlakken. Incl. eco!Booster-kit.
De K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster hogedrukreiniger kan eenvoudig via Bluetooth met de smartphone worden verbonden. De app beschikt over handige functies, zoals de toepassingsadviseur, montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies, evenals het Kärcher Serviceportaal. De boost-modus levert extra vermogen om hardnekkig vuil aan te pakken. Het G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-scherm en de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans bieden ook maximale controle: de drukinstellingen worden op het spuitpistool zelf aangepast of via de app naar het pistool overgebracht. Op het LCD-scherm kan worden gecontroleerd welk drukniveau is ingesteld. Andere uitrustingsdetails zijn de slanghaspel, PremiumFlex-slang, Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, aluminium telescopische handgreep en parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Inclusief eco!Booster Kit met eco!Booster en 1 l universele reiniger voor efficiënte reiniging. De eco!Booster is ideaal voor gevoelige oppervlakken en bespaart dankzij 50 procent verhoogde reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakke straal water, energie en tijd.
Kenmerken en voordelen
Smart Control pistool met boostmodus en 3-in-1 multi-jet spuitlansHogedrukpistool met LCD-display en knoppen voor het doseren van druk of reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht tegen hardnekkig vuil. De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe soepele slang zorgt voor meer flexibiliteit en dus voor volledige bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Met de eco! booster: 50 % hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakke straal, 50 % hogere water- en energie-efficiëntie*.Grondig, snel en duurzamer schoonmaken. Water- en energiebesparing
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
Waargenomen volumereductie
- Aangenaam geluid van de toepassing**
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|24,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|459 x 330 x 669
* Gebaseerd op 50 % meer oppervlakte die kan worden gereinigd met dezelfde hoeveelheid energie en water in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher. Bevestigd door een onafhankelijk testinstituut. /
** Vergelijking met het waargenomen volume bij gebruik van de standaard vlakstraal van Kärcher
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.