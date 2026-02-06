Hogedrukreiniger K 4 FJ Home

De K 4 FJ Home is ideaal voor het regelmatig reinigen van gemiddelde vervuiling op auto's, paden en oppervlakken rondom het huis. Incl. thuiskit & schuimsproeier.

De K 4 FJ Home hogedrukreiniger is de ideale partner voor regelmatige reinigingsklussen van middelgrote vervuilingen, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rond het huis. De uitrusting bestaat uit een pistool, een 6 meter lange hogedrukslang, een Vario Power-straalbuis (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal om het hardnekkigste vuil aan te pakken en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes. De druk kan eenvoudig worden aangepast op de VPS door deze eenvoudig te draaien, wat zorgt voor een bijzonder gerichte en oppervlaktevriendelijke reiniging. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert compromisloos reinigingssucces, zelfs bij hardnekkig vuil. De Home Kit zorgt voor een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Incl. extra schuimmondstuk en 1 liter autoshampoo voor maximaal vuiloplossend vermogen. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig direct op het apparaat worden opgeborgen.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 4 FJ Home: Netjes en opgeruimd
Berg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Hogedrukreiniger K 4 FJ Home: Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslang
Handig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Hogedrukreiniger K 4 FJ Home: Grote wielen
Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Eenvoudig te manoeuvreren.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkdruk (bar) 20 - max. 130
Wateropbrengst (l/u) max. 420
Oppervlakteprestatie (m²/u) 30
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Nominaal ingangsvermogen (W) 1800
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 5,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 11,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 302 x 346 x 872

Verpakkingsinhoud

  • Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
  • Spuitlansverlenging
  • Schuimsproeier: 0.3 l
  • Reinigingsmiddelen: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
  • Hogedrukpistool: G 180 Q
  • Variopower Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 6 m
  • Adaptor tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
  • Geïntegreerd waterfilter
Hogedrukreiniger K 4 FJ Home
Reserveonderdelen K 4 FJ Home 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.