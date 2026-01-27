Hogedrukreiniger K 4 FJ
De K 4 FJ is ideaal voor regelmatige reiniging van gemiddelde vervuiling op auto's, paden en oppervlakken rond het huis. Incl. schuimmondstuk.
De K 4 FJ hogedrukreiniger is de ideale partner voor regelmatige reinigingsklussen van middelgrote vervuilingen, zoals op voertuigen en op middelgrote oppervlakken rond het huis. De uitrusting bestaat uit een pistool, een 6 meter lange hogedrukslang, een Vario Power-straalbuis (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal om het hardnekkigste vuil aan te pakken en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes. De druk kan eenvoudig worden aangepast op de VPS door deze eenvoudig te draaien, wat zorgt voor een bijzonder gerichte en oppervlaktevriendelijke reiniging. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert een compromisloos reinigingssucces, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig direct op het apparaat worden opgeborgen. Incl. extra schuimsproeier en 1 liter autoshampoo voor maximale vuiloplossende kracht.
Kenmerken en voordelen
Netjes en opgeruimdBerg slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel ruimtebesparend en netjes op.
Geïntegreerde reinigingsmiddelzuigslangHandig en eenvoudig gebruik van de reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Eenvoudig te manoeuvreren.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1800
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|302 x 346 x 872
Verpakkingsinhoud
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Aanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter