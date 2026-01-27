De K 4 FJ hogedrukreiniger is de ideale partner voor regelmatige reinigingsklussen van middelgrote vervuilingen, zoals op voertuigen en op middelgrote oppervlakken rond het huis. De uitrusting bestaat uit een pistool, een 6 meter lange hogedrukslang, een Vario Power-straalbuis (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal om het hardnekkigste vuil aan te pakken en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes. De druk kan eenvoudig worden aangepast op de VPS door deze eenvoudig te draaien, wat zorgt voor een bijzonder gerichte en oppervlaktevriendelijke reiniging. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert een compromisloos reinigingssucces, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig direct op het apparaat worden opgeborgen. Incl. extra schuimsproeier en 1 liter autoshampoo voor maximale vuiloplossende kracht.