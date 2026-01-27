WB 120 roterende wasborstel
Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.
De roterende wasborstel met extra opzetstuk Universal is voorzien van een ontgrendelingshendel om snel en eenvoudig van opzetstuk te wisselen zonder in contact te komen met het vuil. En dankzij de transparante kap heeft u een uitstekend zicht op het schoonmaakwerk. De hogedrukreiniger-borstel is ideaal voor het grondig reinigen van verschillende oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Zo nodig kan via de hogedrukreiniger reinigingsmiddel worden aangebracht. Dankzij de nieuwe aandrijving heeft de WB 120 meer power dan eerdere uitvoeringen - voor efficiënt en grondig reinigen. De roterende wasborstel is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klasse K 2 tot K 7. De twee extra opzetstukken Car & Bike en Home & Garden zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Ze speciaal afgestemd op gevoelige of robuuste oppervlakken en compatibel met de wasborstel WB 120 en de eerdere versie WB 100.
Kenmerken en voordelen
Roterende borstelkop
- Zachte en efficiënte reiniging
Opzetstukken wisselen met ontgrendelingshendel
- Opzetstukken snel en eenvoudig wisselen zonder contact met vuil.
Aanbrengen van reinigingsmiddel met hogedrukreiniger
- Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Transparante behuizing
- Reinigingservaring dankzij zichtbare technologie.
Compatibel met tuinslangadapter
- Snellere aansluiting van alle Kärcher-borstels op de tuinslang zonder gebruik van de hogedrukreiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|309 x 153 x 135
Compatibele apparaten
Actuele producten
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 HOME
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal One Jet
- K 2 Upright
- K 2 horizontal
- K 2 universal Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 WCM Premium (CEM)
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Anti-Twist
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Editie
- K Silent eco!Booster
- KHP -2-X
Niet meer leverbare producten
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 CAR
- K 2 CAR & HOME T150 *EU
- K 2 CCK
- K 2 CHK
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Car Home & Pipe
- K 2 Compact Home T50 *EU
- K 2 Ergo
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Plus
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Home & Pipe Cleaning
- K 2.100
- K 2.100 DAKAR 2012
- K 2.100 T 50
- K 2.105
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.130
- K 2.14
- K 2.14 PLUS
- K 2.14 PLUS T50
- K 2.15 *EU
- K 2.15 Plus
- K 2.350
- K 2.360 Car Care Kit
- K 2.990 M T150
- K 2M Home & Pipe *EU
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Car EID-Bundle *EU
- K 3 Carry
- K 3 Follow Me
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control T150 & Pipe *EU
- K 3 Full Controll Car *EU
- K 3 Home
- K 3 Home T250
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3.190 *EU
- K 3.450
- K 3.480
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.570 T 250
- K 3.580 T200
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car *EU
- K 4 Classic House Wood
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact House Wood T250*EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Car & Home Splash Guard
- K 4 Full Control Flex *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Stairs *EU
- K 4 Home
- K 4 Home T250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium FC Car & Home *EU-II
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 Promo Basic Car *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 4 Silent Home
- K 5 Basic
- K 5 Car *EU
- K 5 Classic Car *EU
- K 5 Classic House Wood T250 *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Dakar
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Splash Guard*EU
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org*EU
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- KHP 2 Car
- KHP 4
Toepassingen
- Fietsen
- Veranda of serres
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Garagepoort
- Jaloezieën/rolluiken
- Tuinschermen
- Vensterbanken
- Balkonschermen
- Tuin/terras/balkon meubilair