De "K3 Home" met Home Kit is de ideale hogedrukreiniger voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling rondom het huis. Dit zijn bijvoorbeeld fietsen, tuinhekken of motorfietsen. De uitrusting omvat een pistool met Quick Connect-snelkoppeling, een hogedrukslang van 6 m en een waterfilter om de pomp te beschermen tegen schadelijke vuildeeltjes. Verder is er de Vario Power spuitlans (VPS), waarvan de waterdruk door simpelweg draaien aan het reinigingsobject kan worden aangepast, en een vuilfrees met een roterende puntstraal die zelfs het meest hardnekkige vuil losmaakt. De Home Kit bevat de T 1 oppervlaktereiniger voor het spatvrij reinigen van grotere oppervlakken en het reinigingsmiddel “Patio & Deck”.