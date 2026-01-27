Hogedrukreiniger K 3 Home
De K 3 Home hogedrukreiniger reinigt een fiets, een tuinhek of een motor in een mum van tijd van lichte vervuiling. Incl. Home kit: T 1 oppervlaktereiniger + Patio & Deck (500 ml)
De "K3 Home" met Home Kit is de ideale hogedrukreiniger voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling rondom het huis. Dit zijn bijvoorbeeld fietsen, tuinhekken of motorfietsen. De uitrusting omvat een pistool met Quick Connect-snelkoppeling, een hogedrukslang van 6 m en een waterfilter om de pomp te beschermen tegen schadelijke vuildeeltjes. Verder is er de Vario Power spuitlans (VPS), waarvan de waterdruk door simpelweg draaien aan het reinigingsobject kan worden aangepast, en een vuilfrees met een roterende puntstraal die zelfs het meest hardnekkige vuil losmaakt. De Home Kit bevat de T 1 oppervlaktereiniger voor het spatvrij reinigen van grotere oppervlakken en het reinigingsmiddel “Patio & Deck”.
Kenmerken en voordelen
Quick Connect
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Oplossing voor een schone tank
- Met het praktische reinigingsmiddelreservoir is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
Nette opberging aan de haak
- Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabel netjes en direct op het toestel kan worden opgeborgen.
Drieplunjer axiaalpomp
- Volledig onderhoudsvrij.
Veiligheidsklep en motor-stop functie
- Ter voorkoming van overdruk
- De motor wordt uitgeschakeld als het hogedrukpistool gesloten is.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|275 x 279 x 802
Verpakkingsinhoud
- Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter
- Hogedrukpistool: Standaard Quick Connect
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Tank
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Trapjes en stoepen