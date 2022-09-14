JE FIETS SCHOONMAKEN: THUIS OF ONDERWEG
Fietsen is leuk, milieuvriendelijk en goed voor de gezondheid. Maar om zo lang mogelijk van je mountainbike, stadsfiets of elektrische fiets te kunnen genieten, moet je hem regelmatig wassen en goed onderhouden. Met de juiste uitrusting en accessoires doe je dat snel en gemakkelijk, zowel thuis als onderweg.
Thuis je fiets schoonmaken
Het is raadzaam om je fiets na elke rit in het bos, op landwegen of op stoffige wegen schoon te maken. Het belangrijkste is om zwaar vuil en stof te verwijderen van het frame, de ketting en kwetsbare onderdelen zoals versnellingen en lagers. Vuil heeft namelijk een schurende werking op bewegende onderdelen en dat versnelt de slijtage ervan. Na verloop van tijd vormt zich roest dat zich afzet op onderdelen, waardoor de functionaliteit en levensduur ervan afnemen. Als je je fiets ook ‘s winters gebruikt, is het essentieel om hem regelmatig schoon te maken en goed te onderhouden. Strooizout op de wegen kan namelijk niet alleen de onderdelen beschadigen, maar ook de lak op het frame. Een goed gereinigde fiets biedt dus niet alleen meer rijplezier, hij behoudt ook zijn functionaliteit en waarde. Dit geldt overigens ook voor fietskarren, die eveneens regelmatig schoongemaakt moeten worden.
Om je fiets thuis te onderhouden en schoon te maken, heb je een paar accessoires nodig:
- een fietsenstandaard of een muur
- een reinigingsapparaat naar keuze
- een geschikt reinigingsmiddel
- een zachte borstel
- een zachte doek (bv. microvezel)
- olie voor de ketting en de lagers
Weet je niet hoe je een sterk vervuilde fiets moet schoonmaken? Als reinigingsapparaat kun je kiezen voor een hogedrukreiniger of een middendrukreiniger. Terwijl de hogedrukreiniger meestal moet worden aangesloten op elektriciteit en water, werkt een middendrukreiniger op een accu en daarvoor heb je dus alleen een wateraansluiting nodig. Dat maakt hem (net als een snoerloze hogedrukreiniger) ideaal voor het snel schoonmaken van je fiets in de tuin en overal waar je geen elektrische aansluiting paraat hebt. Met hoge en gemiddelde druk kan zelfs hardnekkig vuil snel en gemakkelijk worden verwijderd. Voor het behandelen van lichte vervuiling volstaat in principe een spuitpistool.
Tips
Waar geen wateraansluiting voorhanden is, kun je met een Kärcher hogedrukreiniger van de klassen K 4 t/m K 7 en spuitpistolen ook water aanvoeren uit een vat of ton. Als extra accessoire heb je dan alleen een aanzuigslang voor een hogedrukreiniger of spuitpistool nodig.
Bij het schoonmaken van een fiets met een hogedrukreiniger is het belangrijk te werken op een afstand van minstens 30 centimeter tot kwetsbare onderdelen zoals lagers, om te voorkomen dat op die plaatsen water kan binnendringen. Als je er te dichtbij komt, kan de krachtige waterstraal namelijk de afdichtingen van de kogellagers opzij duwen, waardoor water binnenkomt en het smeervet wordt weggespoeld. In het ergste geval wordt vocht in de lagers opgesloten en langdurige schade door roest is dan onvermijdelijk. Maar als je de aanbevolen afstand bewaart en de druk van het pistool verlaagt tot drukbereik 1 of ‘soft’, kun je met de hogedrukreiniger je fiets veilig wassen. Bij het schoonmaken van een elektrische fiets moet echter bijzonder voorzichtig te werk worden gegaan: de elektronische onderdelen zijn gevoelig voor water en kunnen niet tegen de hogedrukspuit. Je kunt de accu van de fiets het beste afnemen met een vochtige doek of schoonvegen met een zachte borstel.
Je fiets onderweg schoonmaken
Voor het verwijderen van stof en vuil van je ATB als je onderweg bent, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de kofferbak van de auto of het fietsenrek vies wordt, is een mobiele drukreiniger ideaal. Die is dermate compact dat hij zelfs in een fietsmand past. Het spuitpistool en de 2,8 meter lange spiraalslang zitten opgeborgen onder de afneembare tank van 4 of 7 liter om ruimte te besparen.
Zo maak je met de mobiele drukreiniger de banden van je fiets schoon: haal de tank uit de unit en vul hem met schoon water. Haal het spuitpistool uit het apparaat en plaats het waterreservoir weer terug. Richt het spuitpistool op de fiets en knijp de trekker in. Met de waterstraal reinig je zo je hele fiets. De ingebouwde lithium-ion accu van het apparaat heeft een gebruiksduur van 15 minuten. Met de autolader kan het apparaat ook worden aangesloten op de accu van de auto. Zo kun je het apparaat dan ofwel gebruiken, of opladen als het onderweg is leeggeraakt. De Bike Box bevat bovendien een universele borstel, een speciaal reinigingsmiddel en een zachte microvezeldoek – alles wat je nodig hebt om je fiets snel schoon te maken. Met een geschikte aanzuigslang kan ook water uit bijvoorbeeld een jerrycan worden gepompt.
Stapsgewijze instructies voor het schoonmaken van je fiets
1. De fiets vastzetten en de accessoires voorbereiden
Als je je fiets wilt schoonmaken, moet je hem op een vlakke ondergrond zetten en vastzetten in een standaard of hem tegen een muur of een grote boom laten leunen. Voor een schoonmaakbeurt onderweg: de tank uit de mobiele drukreiniger halen, het spuitpistool eruit nemen, de tank terugplaatsen en het apparaat inschakelen. Voor een schoonmaakbeurt thuis: de hogedrukreiniger of middendrukreiniger aansluiten op de watertoevoer en eventueel op een stopcontact en het apparaat aanzetten. Voor het schoonmaken van fietsen wordt aanbevolen om bij alle apparaten de vlakstraalsproeier te gebruiken.
2. Je fiets schoonmaken met water
Was nu de fiets gelijkmatig met het reinigingsapparaat. Richt bij elektrische fietsen de waterstraal niet rechtstreeks op lagers, schokdempers of kabels. Kies bij het schoonmaken met een hogedrukreiniger een lage druk en bewaar voldoende afstand tot banden, ketting, lagers en kleine onderdelen (ongeveer 30 cm).
Tips
Algemeen wordt aanbevolen om van onder naar boven te wassen. Zo zie je goed wat er al schoon is.
3. Een reinigingsmiddel gebruiken
Bij hardnekkig vuil is het zinvol om een reinigingsmiddel te gebruiken. Een universeel reinigingsmiddel of, beter nog, een speciale reiniger voor tweewielers is daarvoor perfect geschikt: Vóór het reinigen het product gelijkmatig aanbrengen op sterk vervuilde plekken, 3-5 minuten laten inwerken en vervolgens afspoelen met schoon water. Zorg dat de fiets droog is voordat je het reinigingsmiddel gebruikt, dan werkt het product het beste.
Belangrijke tip: ter bescherming van het milieu mag het reinigingsmiddel alleen worden gebruikt op een verzegelde vloer (bijvoorbeeld asfalt) met een afvoer voor vuil water.
4. De grauwsluier verwijderen
Als er een grijs waas op het frame achterblijft, kan dit eenvoudig worden schoongemaakt met een borstel of een spons. Daarna wrijf je het frame op de schoongemaakte plaatsen droog met een zachte doek (bijv. microvezel). Om bij het wassen met de hogedrukreiniger water te besparen, kun je je universele borstel even nat maken en daarmee je fiets poetsen. Vervolgens spoel je het vuil af en droog je de fiets met een zachte doek.
Tip: een fietsketting goed schoonmaken
Het reinigen van de aandrijving of ketting van je fiets kan wat lastiger zijn omdat olie, vuil en stof zich er in de loop van de tijd vermengen tot een kleverige smeerfilm. Leg voordat je deze onderdelen schoonmaakt een stuk karton of een oude lap onder de band om het vuil op te vangen. Verwijder vervolgens het grove vuil met een grove borstel, spuit er dan tweewielerreiniger of speciale kettingreiniger op en laat dit inwerken. Een trucje om het vuil los te maken: wikkel een doek of lap om de ketting en draai met de trapper een paar keer achteruit. Het vuil wordt losgemaakt en direct opgevangen in de doek.
Vergelijking: apparaten voor het schoonmaken van fietsen
Naam van het model
Mobiele drukreiniger
OC 3
Middendrukreiniger
KHB 6
Hogedrukreiniger
K 2 - K 7
Plaats van gebruik
Mobiele drukreiniger
onderweg
Middendrukreiniger
thuis
Hogedrukreiniger
thuis
Benodigde voorbereidingstijd
Mobiele drukreiniger
gering: alleen de watertank moet gevuld worden
Middendrukreiniger
gering: alleen een wateraansluiting is nodig
Hogedrukreiniger
middelmatig: aansluiting nodig op zowel water als elektriciteit
Schoonmaakprestaties
Mobiele drukreiniger
ondergemiddeld, vanwege de lage druk (max. debiet 2 l/min)
Middendrukreiniger
gemiddeld, vanwege middelmatige druk (max. 24 bar, max. debiet 200 l/u)
Hogedrukreiniger
hoog, vanwege variabel drukbereik tussen 20 en 110 (K 2) of zelfs 180 (K 7) bar
Mate van geschiktheid voor het reinigen van fietsen
Mobiele drukreiniger
Voor snelle reiniging onderweg.
Zeer zachte reiniging door de lage druk.
De accu en het tankvolume zijn niet voldoende voor een grondige reiniging.
Middendrukreiniger
Voor een grondige reiniging thuis.
De gemiddelde druk is voldoende voor het reinigen van fietsen en tegelijkertijd zacht.
De enige beperking is het opladen van de accu.
Hogedrukreiniger
Voor een grondige reiniging thuis.
Geen enkele beperking, want aangesloten op elektriciteit en water.
Om schade te voorkomen moet voldoende afstand worden bewaard tot kwetsbare onderdelen.
De druk moet op minimum worden ingesteld.
Onderhoud na reiniging
Na het grondig schoonmaken van je fiets is het belangrijk dat je hem ook goed verzorgt. De eerste stap is altijd de fiets goed af te drogen, want water kan snel roestvorming veroorzaken. Bovendien zijn reinigingsmiddelen beter aan te brengen op een droge fiets.
Na het reinigen van de versnelling of de ketting van de fiets, moeten deze worden gedroogd of met een doek worden afgeveegd en vervolgens opnieuw worden geolied. Een montagebeugel waarin je de fiets vast kunt zetten komt daarbij handig uit, want daarmee kun je makkelijk de wielen draaien terwijl je de ketting smeert. Let er bij modellen met schijfremmen op dat er tijdens het gebruik geen olienevel op de remschijf komt: dat tast de remwerking aan. Verwijder na het onderhoud met een doek de overtollige olie van de ketting.
In principe moeten alle bewegende delen zoals kabels, remverbindingen, rem- en versnellingshendels en de derailleurs regelmatig worden geolied. Bij verende voorvorken moeten de binnenpoten regelmatig worden schoongemaakt en daarna worden ingespoten.
Tot slot is het raadzaam om regelmatig de bandenspanning te checken, vooral als je fiets langere tijd stil heeft gestaan. De minimum- en maximumspanning tot waar de banden mogen worden opgepompt staat meestal op de zijkant van de banden. Hoe hoger de spanning, hoe beter de band rolt.