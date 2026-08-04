Le tuyau d'aspiration pour un nettoyage mobile permet de raccorder le nettoyeur à pression également à des sources d'eau alternatives, comme les puits et les citernes. Il suffit de déconnecter le réservoir de l'appareil, de raccorder l'adaptateur de robinet sur le tuyau au fil de raccordement et d'insérer de l'autre coté le tuyau d'aspiration avec filtre dans l'eau. En activant ensuite le pistolet, l'appareil va aspirer l'eau. Le filtre empêche de façon sûre qu'il n'entre pas d'eau sale dans l'appareil. Pour nettoyer le filtre, vous pouvez l'enlever tout simplement et le rincer sous l'eau courante. Grâce à sa longueur de 2 m., le tuyau d'aspiration a un grand rayon d'action.