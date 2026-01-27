OC 3 Plus Car

Avec un réservoir optimisé de 7L et son alimentation éléctrique pour véhicule ,il offre une autonomie maximale pour les nettoyages de loisirs extérieurs.

Idéal après vos sorties, le nettoyeur mobile OC3 vous sera utile pour nettoyer en basse pression des objets sales avant de les ranger (chaussures, vélo, pattes de chien, équipement de camping …). Autonome grâce à son réservoir mobile de 7 L et sa batterie, il ne dépend d’aucune source d’eau ni électrique. Fournit avec le câble d’alimentation pour véhicule il bénéficie d’une autonomie illimitée.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur mobile OC 3 Plus Car: Design compact de l'appareil
Design compact de l'appareil
Rangement pratique du tuyau spiralé et du pistolet sous le réservoir d'eau amovible. Facile à déplacer, avec rangement prenant peu de place
Nettoyeur mobile OC 3 Plus Car: Batterie lithium-ion intégrée
Batterie lithium-ion intégrée
Nettoyage mobile indépendant d'une source d'énergie. Grande autonomie de la batterie, ce qui permet d'utiliser l'appareil plusieurs fois avant d'avoir à recharger la batterie. La lumière LED indique un niveau bas de la batterie.
Nettoyeur mobile OC 3 Plus Car: Pression basse douce mais efficace
Pression basse douce mais efficace
La pression basse offre l'avantage d'un nettoyage à la fois efficace et doux. Le jet plat standart permet un résultat visible rapidement. La buse conique est dédiée à des surfaces plus sensibles, comme les animaux par exemple
Réservoir d'eau amovible
  • Peut être rempli facilement dans la maison
  • Le réservoir de 7 litres offre une autonomie accrue. Suffisant pour nettoyer 2-3 vélos ou plusieurs petits objets comme des jouets ou des chaussures
Avec un raccord adapté aux allume-cigares standard des véhicules
  • Toujours chargé - indépendamment de la batterie
  • Avec les 2 mètres de cordon, l'OC3 Plus Car peut être positionné facilement derrière la voiture.
  • Pour une mobilité totale
Gamme étendue d'accessoires
  • Les applications peuvent être variées et améliorées grâce aux nombreux accessoires.
  • Les boîtes d'accessoires : Adventure Box, Bike Box et Pet Box, ainsi qu'une boîte de rangement pratique, sont disponibles et peuvent être montés sur l'appareil. Tous les accessoires sont également disponibles séparément.
Spécifications

Données techniques

Plage de pressions Pression basse
Débit d'eau (l/min) max. 2
Appareil alimenté par batterie
Type de batterie Batterie lithium-ion
Autonomie de la batterie (min) 15
Durée de charge de la batterie (min) 180
Couleur Jaune
Poids sans accessoires (kg) 2,3
Poids avec emballage (kg) 3
Dimensions (L × l × H) (mm) 283 x 236 x 261

Inclus dans la livraison

  • Batterie lithium-ion
  • Buse à jet plat
  • Adaptateur batterie auto

Équipement

  • Aspiration de l'eau
  • Volume du réservoir d'eau: 7 l
  • Longueur de flexible: 2.8 m
  • Filtre à eau intégré
  • Filtre de l'appareil
Nettoyeur mobile OC 3 Plus Car
Domaines d'utilisation
  • Vélos
  • Appareils et outils de jardinage
  • Animaux domestiques/chiens
  • Voitures d'enfants/Poussettes
  • Tente/équipement de camping
  • Bottes/chaussures de marche
  • Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
