Idéal après vos sorties, le nettoyeur mobile OC3 vous sera utile pour nettoyer en basse pression des objets sales avant de les ranger (chaussures, vélo, pattes de chien, équipement de camping …). Autonome grâce à son réservoir mobile de 7 L et sa batterie, il ne dépend d’aucune source d’eau ni électrique. Fournit avec le câble d’alimentation pour véhicule il bénéficie d’une autonomie illimitée.