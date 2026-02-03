OC 4 + Pet Kit
Amoureux des animaux, vous souhaitez nettoyer et chouchouter vos compagnons ? Ce kit complet est idéal pour laver votre animal après une balade en forêt par exemple.
Le nettoyeur mobile OC 4 + kit pour animaux est la solution de nettoyage nomade et prête à l'emploi par excellence. Il peut nettoyer n'importe où, n'importe quand grâce à son réservoir d'eau et sa batterie intégrée qui le rende totalement autonome. Très astucieux, le réservoir rigide de 8 litres totalement étanche se transforme en bac de stockage pour le bloc-moteur après utilisation, permettant un gain de place pour le stockage et une facilité incroyable pour le transport. Avec 7 bar de pression, il s'agit d'un nettoyage d'appoint de salissures légères et encore fraîches. Le pack aventure est composé des accessoires suivants : sac de transport, brosse pour animaux, buse conique, serviette microfibre. Idéal pour les propriétaires d'animaux désireux de nettoyer directement leur animal de compagnie sur le lieu de l'activité pour éviter de salir le véhicule. La batterie intégrée offre une autonomie de 22 minutes et se recharge via un chargeur USB-C.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobileGrâce au grand réservoir d'eau de 8 litres et à la batterie rechargeable intégrée, vous pouvez facilement nettoyer en déplacement, indépendamment des raccordements d'eau ou de l'alimentation électrique. Le réservoir peut être retiré pour être rempli à n'importe quel robinet et, grâce au bouchon étanche, il peut ensuite être transporté sans souci, par exemple dans le coffre. Il peut être utilisé pour le nettoyage et le toilettage des chiens, ainsi que pour de nombreuses autres tâches de nettoyage, par exemple pour les bicyclettes, le matériel de jardinage et de camping, les chaussures de randonnée ou les landaus.
Basse pression douce et efficaceLa technologie de buse basse pression, permet de nettoyer en douceur le support tout en maitrisant la quantité d'eau utilisée. Le tout en éliminant la saleté efficacement. Idéal pour nettoyer en douceur les pattes sales après une promenade et redonner de l'éclat à la fourrure poussiéreuse.
Kit animaux , pour prendre soin des animaux de compagnieLa brosse pour animaux spécialement conçue avec des picots de massage en silicone permet d'éliminer les saletés les plus tenaces. La buse à jet conique est particulièrement douce, ce qui la rend idéale pour nettoyer soigneusement les poils sales et les pattes. Le chiffon en microfibre absorbe l'eau, est agréable sur le pelage des chiens et prévient les mauvaises odeurs.
Batterie lithium-ion intégrée
- L'autonomie de la batterie, qui peut atteindre 22 minutes, est suffisante pour nettoyer plusieurs animaux.
- Le témoin LED fournit des informations sur l'état de charge de la batterie.
- La prise USB C permet de recharge le produit n'importe où, même dans une véhicule ou depuis une batterie externe.
Concept de rangement sophistiqué
- Encombrement minimal - l'appareil, ainsi que le tuyau et le pistolet peuvent être rangés dans le réservoir d'eau vide.
- Le sac d'accessoires peut également être rangé à l'intérieur du réservoir.
- Facile à déplacer, avec rangement prenant peu de place
Prise en main facile et confortable
- Rapide et facile à installer et à utiliser. Il suffit de le remplir d'eau et il est prêt à fonctionner.
- La poignée pistolet est dotée d'une fonction de verrouillage qui permet de pulvériser sans effort et sans interruption.
- Le tuyau spiralé de 2,8 m de long offre un rayon d'action généreux.
Gamme étendue d'accessoires
- Vaste éventail d'accessoires disponibles en option pour étendre les possibilités d'utilisation.
- Des accessoires adaptés à chaque tâche de nettoyage (vélos, équipements extérieurs, meubles de jardin, chiens et bien d'autres choses encore).
Spécifications
Données techniques
|Plage de pressions
|Pression basse
|Débit d'eau (l/min)
|max. 2
|Appareil alimenté par batterie
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 22
|Durée de charge de la batterie (h)
|3,5
|Couleur
|gris
|Poids sans accessoires (kg)
|3,1
|Poids avec emballage (kg)
|4,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble de recharge USB-C 5 V / 2 A + adaptateur (1 pièce chacun) Hauteur du liquide résiduel
- Buse à jet plat
- Buse conique
- Brosse animaux de compagnie
- Serviette pour animaux domestiques
- Sac de rangement
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 8 l
- Longueur de flexible: 2.8 m
- Type de flexible: Tuyau spiralé basse pression
- Filtre à eau intégré
- Pistolet de nettoyage: Pistolet basse pression
- Filtre de l'appareil
Videos
Domaines d'utilisation
- Animaux domestiques/chiens
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine OC 4 + Pet Kit
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.