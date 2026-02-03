Le nettoyeur mobile OC 4 + kit pour animaux est la solution de nettoyage nomade et prête à l'emploi par excellence. Il peut nettoyer n'importe où, n'importe quand grâce à son réservoir d'eau et sa batterie intégrée qui le rende totalement autonome. Très astucieux, le réservoir rigide de 8 litres totalement étanche se transforme en bac de stockage pour le bloc-moteur après utilisation, permettant un gain de place pour le stockage et une facilité incroyable pour le transport. Avec 7 bar de pression, il s'agit d'un nettoyage d'appoint de salissures légères et encore fraîches. Le pack aventure est composé des accessoires suivants : sac de transport, brosse pour animaux, buse conique, serviette microfibre. Idéal pour les propriétaires d'animaux désireux de nettoyer directement leur animal de compagnie sur le lieu de l'activité pour éviter de salir le véhicule. La batterie intégrée offre une autonomie de 22 minutes et se recharge via un chargeur USB-C.