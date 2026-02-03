Le nettoyeur mobile OC 4 + kit aventure est la solution de nettoyage nomade et prête à l'emploi par excellence. Il peut nettoyer n'importe où, n'importe quand grâce à son réservoir d'eau et sa batterie intégrée qui le rende totalement autonome. Très astucieux, le réservoir rigide de 8 litres totalement étanche se transforme en bac de stockage pour le bloc-moteur après utilisation, permettant un gain de place pour le stockage et une facilité incroyable pour le transport. Avec 7 bar de pression, il s'agit d'un nettoyage d'appoint de salissures légères et encore fraîches. Le pack aventure est composé des accessoires suivants : sac de transport, kit d'aspiration et lance Multi-jet. Destiné aux aventuriers et aux baroudeurs qui souhaitent nettoyer en pleine nature directement depuis une source d'eau notamment grâce au kit d'aspiration inclus. La batterie intégrée offre une autonomie de 22 minutes et se recharge via un chargeur USB-C.