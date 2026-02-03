OC 4 + Adventure
Aventurier et fan de camping, cette version de l'OC 4 est destiné à nettoyer en pleine nature chaussures de randonnée, ou encore matériel de camping.
Le nettoyeur mobile OC 4 + kit aventure est la solution de nettoyage nomade et prête à l'emploi par excellence. Il peut nettoyer n'importe où, n'importe quand grâce à son réservoir d'eau et sa batterie intégrée qui le rende totalement autonome. Très astucieux, le réservoir rigide de 8 litres totalement étanche se transforme en bac de stockage pour le bloc-moteur après utilisation, permettant un gain de place pour le stockage et une facilité incroyable pour le transport. Avec 7 bar de pression, il s'agit d'un nettoyage d'appoint de salissures légères et encore fraîches. Le pack aventure est composé des accessoires suivants : sac de transport, kit d'aspiration et lance Multi-jet. Destiné aux aventuriers et aux baroudeurs qui souhaitent nettoyer en pleine nature directement depuis une source d'eau notamment grâce au kit d'aspiration inclus. La batterie intégrée offre une autonomie de 22 minutes et se recharge via un chargeur USB-C.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobileGrâce au grand réservoir d'eau de 8 litres et à la batterie rechargeable intégrée, vous pouvez facilement nettoyer en déplacement, indépendamment des raccordements d'eau ou de l'alimentation électrique. Flexible, il peut être utilisé pour de nombreuses tâches de nettoyage, par exemple pour les bicyclettes, le matériel de jardinage et de camping, les chiens ou les poussettes.
Basse pression douce et efficaceLa technologie de buse basse pression, permet de nettoyer en douceur le support tout en maitrisant la quantité d'eau utilisée. Le tout en éliminant la saleté efficacement. Choix idéal pour protéger les composants délicats des vélos, par exemple les roulements, les joints ou les moyeux.
Kit aventure - pour des résultats de nettoyage optimaux lors de chaque aventureLe tuyau d'aspiration permet d'utiliser de l'eau provenant d'autres sources, telles qu'un bidon, un seau ou un ruisseau. La brosse à récurer peut être montée sur le pistolet lui-même et permet d'éliminer rapidement et complètement les saletés tenaces.
Concept de rangement sophistiqué
- Encombrement minimal - l'appareil, ainsi que le tuyau et le pistolet peuvent être rangés dans le réservoir d'eau vide.
- Le sac d'accessoires peut également être rangé à l'intérieur du réservoir.
- Facile à déplacer, avec rangement prenant peu de place
Prise en main facile et confortable
- Rapide et facile à installer et à utiliser. Il suffit de le remplir d'eau et il est prêt à fonctionner.
- La poignée pistolet est dotée d'une fonction de verrouillage qui permet de pulvériser sans effort et sans interruption.
- Le tuyau spiralé de 2,8 m de long offre un rayon d'action généreux.
Gamme étendue d'accessoires
- Vaste éventail d'accessoires disponibles en option pour étendre les possibilités d'utilisation.
- Des accessoires adaptés à chaque tâche de nettoyage (vélos, équipements extérieurs, meubles de jardin, chiens et bien d'autres choses encore).
Spécifications
Données techniques
|Plage de pressions
|Pression basse
|Débit d'eau (l/min)
|max. 2
|Appareil alimenté par batterie
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 22
|Durée de charge de la batterie (h)
|3,5
|Couleur
|gris
|Poids sans accessoires (kg)
|3,7
|Poids avec emballage (kg)
|5,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble de recharge USB-C 5 V / 2 A + adaptateur (1 pièce chacun) Hauteur du liquide résiduel
- Multi Jet 4 en 1
- Brosse de nettoyage
- Flexible d’aspiration d’eau
- Sac de rangement
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 8 l
- Longueur de flexible: 2.8 m
- Type de flexible: Tuyau spiralé basse pression
- Filtre à eau intégré
- Pistolet de nettoyage: Pistolet basse pression
- Filtre de l'appareil
Videos
Domaines d'utilisation
- Tente/équipement de camping
- Vélos
- Animaux domestiques/chiens
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine OC 4 + Adventure
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.