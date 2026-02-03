Le nettoyeur mobile OC 4 est la solution de nettoyage nomade et prête à l'emploi par excellence. Il peut nettoyer n'importe où, n'importe quand grâce à son réservoir d'eau et sa batterie intégrée qui le rende totalement autonome. Très astucieux, le réservoir rigide de 8 litres totalement étanche se transforme en bac de stockage pour le bloc-moteur après utilisation, permettant un gain de place pour le stockage et une facilité incroyable pour le transport. Avec 7 bar de pression, il s'agit d'un nettoyage d'appoint de salissures légères et encore fraîches. Que ce soit un vélo après une sortie en ville ou en forêt, la planche et la combinaison de surf, ou encore les pattes du chien après une grande balade, il saura répondre présent. La batterie intégrée offre une autonomie de 22 minutes et se recharge via un chargeur USB-C.