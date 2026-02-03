OC 4
Nettoyer partout et n'importe quand, tel est le rôle du nettoyeur mobile OC 4. Autonome en eau et en énergie, il peut nettoyer vélos, chaussures ou animaux à tout moment. Batterie intégrée.
Le nettoyeur mobile OC 4 est la solution de nettoyage nomade et prête à l'emploi par excellence. Il peut nettoyer n'importe où, n'importe quand grâce à son réservoir d'eau et sa batterie intégrée qui le rende totalement autonome. Très astucieux, le réservoir rigide de 8 litres totalement étanche se transforme en bac de stockage pour le bloc-moteur après utilisation, permettant un gain de place pour le stockage et une facilité incroyable pour le transport. Avec 7 bar de pression, il s'agit d'un nettoyage d'appoint de salissures légères et encore fraîches. Que ce soit un vélo après une sortie en ville ou en forêt, la planche et la combinaison de surf, ou encore les pattes du chien après une grande balade, il saura répondre présent. La batterie intégrée offre une autonomie de 22 minutes et se recharge via un chargeur USB-C.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobileLe réservoir d'eau de 8 litres et la batterie rechargeable intégrée facilitent le nettoyage en déplacement, même en l'absence d'une source d'eau ou d'un branchement électrique. Le réservoir peut être retiré pour être rempli à partir d'un robinet ou d'autres sources d'eau et, grâce au bouchon étanche, il peut être transporté sans problème, par exemple dans le coffre d'une voiture. Flexible, il peut être utilisé pour de nombreuses tâches de nettoyage, par exemple pour les bicyclettes, le matériel de jardinage et de camping, les chiens ou les poussettes.
Batterie lithium-ion intégréeUne seule charge de batterie permet une autonomie de 22 minutes, ce qui est suffisant pour nettoyer en profondeur plusieurs objets sales, tels que des bicyclettes ou des meubles de jardin. Le voyant à LED informe l'utilisateur du niveau de charge actuel de la batterie.
Concept de rangement sophistiquéL'appareil, le tuyau et le pistolet peuvent être rangés à l'intérieur du réservoir d'eau vide. Les sacs d'accessoires, disponibles en option, peuvent également être rangés à l'intérieur du réservoir. Transport facile et gain de place pour le stockage.
Basse pression douce et efficace.
- Grâce à la buse basse pression, il nettoie en douceur tout en économisant l'eau. La saleté est éliminée de manière très efficace.
- Choix idéal pour protéger les composants délicats des vélos, tels que les roulements, les joints ou les roulements.
- Nettoyage fiable et précis, y compris aux endroits difficiles d'accès.
Prise en main facile et confortable
- Aucune installation complexe n'est nécessaire. Il suffit de le remplir d'eau et il est prêt à fonctionner.
- La poignée pistolet est dotée d'une fonction de verrouillage qui permet de pulvériser sans effort et sans interruption.
- Le tuyau spiralé de 2,8 m de long offre un rayon d'action généreux.
Grand choix d'accessoires
- Vaste éventail d'accessoires disponibles en option pour étendre les possibilités d'utilisation.
- Des accessoires adéquats pour toutes les tâches de nettoyage (qu'il s'agisse du vélo, des équipements pour l'extérieur, du mobilier de jardin, du chien et de bien d'autres objets).
Spécifications
Données techniques
|Plage de pressions
|Pression basse
|Débit d'eau (l/min)
|max. 2
|Appareil alimenté par batterie
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 22
|Durée de charge de la batterie (h)
|3,5
|Couleur
|gris
|Poids sans accessoires (kg)
|3,1
|Poids avec emballage (kg)
|4,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble de recharge USB-C 5 V / 2 A + adaptateur (1 pièce chacun) Hauteur du liquide résiduel
- Buse à jet plat
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 8 l
- Longueur de flexible: 2.8 m
- Type de flexible: Tuyau spiralé basse pression
- Filtre à eau intégré
- Pistolet de nettoyage: Pistolet basse pression
- Filtre de l'appareil
Videos
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Animaux domestiques/chiens
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine OC 4
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.