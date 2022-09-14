Afvalcontainers grondig reinigen en geuren verwijderen
Elk huishouden beschikt over afvalcontainers. Ze zorgen dat we ons afval op de juiste manier kunnen scheiden en verwijderen, maar ze moeten ook regelmatig worden schoongemaakt. De bakken kunnen na verloop van tijd immers onaangename geurtjes gaan afgeven en zijn ook een favoriete plek voor parasieten, zoals maden. Maar hoe kun je je kunststof afvalcontainers nou het beste schoonmaken? Je kunt er natuurlijk een van de talloze huishoudelijke producten voor geur- en vuilbestrijding voor gebruiken, maar je kunt de containers ook mechanisch reinigen. Met onderstaande tips krijg je je afvalcontainer weer stralend schoon!
De afvalcontainer met de hand schoonmaken
Met name in de zomer kan het onprettig zijn om iets in de afvalcontainer te moeten gooien: de bak kan stinken en er kan ook ongedierte in zitten. Bioafval of organisch afval zoals vlees heeft de neiging om zeer snel te rotten. Dit resulteert in een nare geur en de aanwezigheid van maden. Het regelmatig schoonmaken van de afvalcontainer neemt niet alleen nare geuren weg, maar kan ze ook voorkomen. Allereerst moet je het ergste vuil en voedingsresten of achtergebleven afval uit de bak verwijderen. Daarna kun je de containers een grondige schoonmaakbeurt geven. Het enige wat je nodig hebt is een tuinslang, een schrobber of een handborstel. Om te beginnen spoel je met een tuinslang de binnenkant van de bak van boven naar beneden af, zodat het belangrijkste vuil naar de bodem zakt. Giet dit vuile water vervolgens in een afvoer – nooit in een perk of op straat.
Als er hardnekkig vuil in de afvalbak zit, kun je dat aanpakken met een klassiek huishoudelijk product. Een eenvoudig en zeer doeltreffend middel is bijvoorbeeld azijnconcentraat. Gemengd met water in een verhouding van 1:1 lost azijnconcentraat vuil op en verwijdert het langdurig onaangename geuren. Het is dus een effectief middel om je afvalbakken schoon te maken en te zorgen dat ze weer fris ruiken. Azijn is bovendien milieuvriendelijk en dus een goed alternatief voor industriële schoonmaakmiddelen. Nadat je de bak met de tuinslang hebt afgespoeld, giet je de zelfgemaakte azijnreiniger met een beetje water in de bak. Als de bak niet al te vies is, laat je het mengsel één tot twee uur met gesloten deksel in de bak weken. Is het vuil in de bak hardnekkig, dan schrob je na de inweektijd de binnenkant met een borstel en verwijder je het vuil met de hand. Doe daarbij wel huishoudhandschoenen aan en zet een veiligheidsbril op, want azijn kan vervelende huidirritaties veroorzaken.
In plaats van azijn kun je ook citroenzuur gebruiken voor het schoonmaken van de afvalbak. Verdun daartoe citroenzuur met water volgens de aanwijzingen van de fabrikant en gebruik het op dezelfde manier als het azijnmengsel.
Tip
Doe bioafval in speciale vuilniszakken of verpak het in krantenpapier voordat je het weggooit. Zo blijft je bak langer schoon.
Afvalcontainers zorgvuldig schoonmaken wanneer er ongedierte in zit
Voordat je de afvalbak gaat schoonmaken, moet je altijd checken of er geen ongedierte in zit. Dat kan in de zomer het geval zijn en dan met name in bakken voor organisch afval, waarin de inhoud vergaat. Vooral maden vinden afvalcontainers een fijne plek om zich langdurig te vestigen. Bij warm en vochtig weer voelen vliegen zich zo op hun gemak dat ze hun eitjes in de bak leggen, met een madenplaag als gevolg. Aangezien dit fenomeen zich snel naar andere containers kan verspreiden, moeten de witte larven vóór de eigenlijke reiniging worden verwijderd. Dat kun je doen met eenvoudige huismiddeltjes. Om maden en ander ongedierte uit de afvalcontainer te verwijderen, spuit je een mengsel van zout, azijn en warm water in de bak en was je hem grondig.
Het mengsel desinfecteert het oppervlak en neutraliseert onaangename geuren. Je kunt ook een kunststofreiniger gebruiken. Die spuit je op het oppervlak van de bak, waarna je de bak afspoelt met schoon water.
Afvalcontainers wassen met water onder hoge druk
Voor een echt grondige reiniging van je afvalcontainer is een middendrukreiniger het aangewezen apparaat. Dankzij de harde waterstraal kun je daarmee zelfs de meest hardnekkige afzettingen en andere afvalresten verwijderen.
De snoerloze reiniger is bij uitstek geschikt voor gebruik buitenshuis, want je hebt er geen stopcontact voor nodig. Qua watertoevoer kun je gebruikmaken van een conventionele wateraansluiting of, met behulp van een aanzuigslang, van alternatieve bronnen zoals een regenton of watercontainer. De waterdruk van een middendrukreiniger is lager dan die van een hogedrukreiniger en dat maakt het apparaat bijzonder geschikt voor het schoonmaken van afvalcontainers. Met een maximale druk van 24 bar loop je niet het risico de kunststof van de bak te beschadigen, maar de straal is wel krachtig genoeg om het vuil eraf te spuiten.
Zo maak je een afvalcontainer schoon met de middendrukreiniger:
- Allereerst koppel je de tuinslang aan de daarvoor bestemde aansluiting. De 18 V accu moet opgeladen zijn en om het apparaat in werking te stellen, moet de schakelaar op het apparaat ontgrendeld zijn. Om met schoonmaken te beginnen, druk je gewoon op dezelfde schakelaar.
- Met de harde waterstraal reinig je vervolgens de binnenkant van de bak van boven naar beneden. Het vuil wordt losgemaakt en komt op de bodem van de bak terecht. Tijdens het wassen leeg je de bak zo vaak als nodig in een geschikte afvoer.
- Spoel de container daarna grondig uit totdat al het vuil is verdwenen.
- Nu hoef je alleen nog maar de buitenkant van de container af te spuiten met de middendrukreiniger.
Tip
Om te voorkomen dat het water zich tijdens het schoonmaken onder in de bak verzamelt, kun je hem horizontaal leggen. Zo loopt het water direct uit de afvalbak. Om het karwei zo makkelijk mogelijk te maken, raden we je aan om een handheld 360° variabele spuitlans gebruiken. In combinatie met de handheld verlenglans en ingesteld in een rechte hoek kun je daarmee in alle comfort de bak al staande schoonmaken.
Voor het verwijderen van bijzonder hardnekkige geuren uit je afvalcontainer kun je ook een speciaal reinigingsmiddel gebruiken in combinatie met een schuimsproeier. Kunststofreinigers zijn ideaal voor het schoonmaken van afvalbakken: ze verwijderen effectief hardnekkig vuil en zorgen voor een langdurige bescherming van de kleur en het materiaal van de containers.
Voor bijzonder hardnekkig vuil dat je niet weg krijgt met de waterstraal kun je een wasborstel gebruiken. Daarmee kun je de container wassen zonder spatten. Koppel de borstel simpelweg op de middendrukreiniger en zet de extra lange borstelharen aan het werk. Het mondstuk op de borstel zorgt dat je afwisselend kunt schrobben en spuiten. En dankzij de draaibare kop kun je ook lastig bereikbare plekken makkelijk schoonmaken. Je kunt ook de bij het apparaat geleverde vuilfrees gebruiken: die levert dankzij de ronddraaiende straal eveneens uitstekende schoonmaakprestaties.
Natuurlijk kun je voor het schoonmaken van de afvalcontainer ook een hogedrukreiniger gebruiken. De lans of het pistool moet dan echter op een zo laag mogelijke druk worden ingesteld zodat de terugloop van het water uit de bak niet te krachtig is. Het is ook mogelijk om – met een speciaal daarvoor ontwikkelde accessoire – met de hogedrukreiniger op lage druk een reinigingsmiddel aan te brengen: kort laten inwerken en dan afspoelen met schoon water tot al het vuil is verdwenen. Als de container niet al te vies is, kun je ook een tuinslang gebruiken, bijvoorbeeld in combinatie met een waterbooster: de roterende straal maakt de bak moeiteloos schoon.
De afvalcontainer na het schoonmaken laten drogen
Het maakt niet uit of je de container met de hand of met een apparaat hebt schoongemaakt, hij moet altijd goed droog zijn voordat je hem opnieuw gebruikt. Want als de bak van binnen nog vochtig is, kan er gemakkelijk schimmel en aanslag ontstaan. Je kunt de bak na het schoonmaken het beste ondersteboven tegen een muur laten staan. Zo kan overtollig water weglopen terwijl de lucht binnenin toch kan circuleren. Ook heel efficiënt is om de container te drogen met oude kranten: dankzij hun hoge absorptievermogen maak je daarmee de bak tegelijkertijd schoon en droog. Je kunt het vocht ook uit de container verwijderen met behulp van een nat-/droogzuiger.