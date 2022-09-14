Afvalcontainers grondig reinigen en geuren verwijderen

Als er hardnekkig vuil in de afvalbak zit, kun je dat aanpakken met een klassiek huishoudelijk product. Een eenvoudig en zeer doeltreffend middel is bijvoorbeeld azijnconcentraat. Gemengd met water in een verhouding van 1:1 lost azijnconcentraat vuil op en verwijdert het langdurig onaangename geuren. Het is dus een effectief middel om je afvalbakken schoon te maken en te zorgen dat ze weer fris ruiken. Azijn is bovendien milieuvriendelijk en dus een goed alternatief voor industriële schoonmaakmiddelen. Nadat je de bak met de tuinslang hebt afgespoeld, giet je de zelfgemaakte azijnreiniger met een beetje water in de bak. Als de bak niet al te vies is, laat je het mengsel één tot twee uur met gesloten deksel in de bak weken. Is het vuil in de bak hardnekkig, dan schrob je na de inweektijd de binnenkant met een borstel en verwijder je het vuil met de hand. Doe daarbij wel huishoudhandschoenen aan en zet een veiligheidsbril op, want azijn kan vervelende huidirritaties veroorzaken.

In plaats van azijn kun je ook citroenzuur gebruiken voor het schoonmaken van de afvalbak. Verdun daartoe citroenzuur met water volgens de aanwijzingen van de fabrikant en gebruik het op dezelfde manier als het azijnmengsel.