Er zit hardnekkig vuil zoals vastzittende pollenfilm op tuinmeubelen of vuilkorstjes op bloempotten die niet zomaar weggespoeld kunnen worden. Je hebt een goede borstel nodig. De wasborstel WB 24 behaalt hier zeer goede resultaten. De gebruikte vlakke straal bevochtigt eerst het te reinigen oppervlak en bereikt vervolgens elke plek met de extra lange borstelharen van de borstelkop, die in stappen van 90° kan worden gedraaid. Spoel tenslotte het losgemaakte vuil af met de vlakstraal en de reiniging is klaar. Omdat water alleen wordt gebruikt als het handvat op het apparaat wordt ingedrukt, kan het waterverbruik zeer efficiënt en individueel worden geregeld. Op deze manier wordt ook de accu gespaard. Dankzij het beproefde Quick Connect-systeem kan de verbinding tussen de wasborstel en de verlengsteel met slechts één hand worden losgemaakt om indien nodig naar een ander accessoire te wisselen. De handwasborstel WB 24 is geschikt voor alle KHB- en OC 6-18-modellen, maar niet voor hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.