WB 24 wasborstel voor KHB
De wasborstel WB 24 voor de modellen KHB en OC 6-18 vult de geïntegreerde vlakstraal aan met de mechanische reinigende werking van de extra lange borstelharen.
Er zit hardnekkig vuil zoals vastzittende pollenfilm op tuinmeubelen of vuilkorstjes op bloempotten die niet zomaar weggespoeld kunnen worden. Je hebt een goede borstel nodig. De wasborstel WB 24 behaalt hier zeer goede resultaten. De gebruikte vlakke straal bevochtigt eerst het te reinigen oppervlak en bereikt vervolgens elke plek met de extra lange borstelharen van de borstelkop, die in stappen van 90° kan worden gedraaid. Spoel tenslotte het losgemaakte vuil af met de vlakstraal en de reiniging is klaar. Omdat water alleen wordt gebruikt als het handvat op het apparaat wordt ingedrukt, kan het waterverbruik zeer efficiënt en individueel worden geregeld. Op deze manier wordt ook de accu gespaard. Dankzij het beproefde Quick Connect-systeem kan de verbinding tussen de wasborstel en de verlengsteel met slechts één hand worden losgemaakt om indien nodig naar een ander accessoire te wisselen. De handwasborstel WB 24 is geschikt voor alle KHB- en OC 6-18-modellen, maar niet voor hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde platte straal
- Voor efficiënt waterverbruik en verlenging van de accuduur.
Extra lange, stabiele haren
- Grondige verwijdering van vuilafzettingen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
De opzetborstel kan in stappen van 90 ° worden gedraaid
- De opzetborstel is gemakkelijk te verstellen voor ergonomisch werken en uitstekende resultaten.
Quick Connect aansluiting
- Dankzij het beproefde Quick Connect-systeem is het wisselen van accessoires moeiteloos.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|198 x 79 x 107
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Fietsen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Tuinspeelgoed