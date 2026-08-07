FJ 24 Schuimmondstuk
Het FJ 24 schuimmondstuk voor het doseren van Home & Garden-reinigingsproducten met KHB- en OC 6-18-modellen.
Soms is er meer nodig dan alleen water om echt schone resultaten te krijgen. Met het schuimmondstuk FJ 24 gaat dit moeiteloos. Vul eenvoudig de 0,3 liter tank met Kärcher Home & Garden reinigingsmiddel, bevestig het schuimmondstuk aan het verlengstuk en je kunt aan de slag: dankzij het grondige schuim en het indien nodig draaibare straalniveau is alles nu eenvoudig schoon te maken. En dankzij het beproefde Quick Connect-systeem kan de verbinding tussen het schuimmondstuk en de verlengbuis met slechts één hand worden losgemaakt, zodat je naar een ander accessoire kunt wisselen. Het schuimmondstuk FJ 24 is geschikt voor de modellen KHB en OC 6-18, maar niet voor de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 t/m K 7.
Kenmerken en voordelen
Tank met een inhoud van 0,3 liter
- De tank bevat voldoende wasmiddel voor één acculading.
Overschakelen naar verschillende reinigingsmiddelen is eenvoudig
- Moeiteloos schoonmaken met het bijpassende Kärcher reinigingsmiddel.
Krachtig schuim
- Moeiteloze reiniging van alle oppervlakken.
Transparante reinigingsmiddelentank
- Tankvulniveau te allen tijde zichtbaar.
Instelbare sproeihoek
- Maakt comfortabel verticaal en horizontaal werken mogelijk.
Quick Connect aansluiting
- Dankzij het beproefde Quick Connect-systeem is het wisselen van accessoires moeiteloos.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|205 x 93 x 132
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Balkons
- Bloembakken
- Decoratieve objecten (plantenpotten etc.)
- Fietsen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuinspeelgoed
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Vuilbakken
- Jaloezieën/rolluiken
Accessoires
Reserveonderdelen FJ 24 Schuimmondstuk
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.