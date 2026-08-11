VJ 24 Handheld Variabele sproeilans 360°

Variabele spuitlans met verstelbaar 360°-scharnier: de VJ 24 Handheld voor de KHB 5 Battery is ideaal voor het reinigen van lastig toegankelijke plekken.

Moeilijk bereikbare plekken zijn voor de variabele spuitlans VJ 24 Handheld met verstelbaar 360°-scharnier geen enkel probleem. Met de verlengbuis kunt u ergonomisch werken en door de grotere afstand heeft u nauwelijks last van spatwater. Daarnaast kunt u dankzij de Quick Connect-aansluiting tussen sproeierkop en verlengbuis heel eenvoudig met een hand snel een andere Handheld Cleaner-accessoire plaatsen. De VJ 24 Handheld is compatibel met de snoerloze drukreiniger KHB 5 Battery.

Kenmerken en voordelen
Flexibel gewricht
  • Verstelbare 360°-scharnier
Inclusief verlengbuis
  • Voor ergonomisch werken.
25°-vlakstraal
  • Grondige en efficiënte reiniging.
Quick Connect aansluiting
  • Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 512 x 59 x 43
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
  • Bloembakken
  • Vuilbakken
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
Reserveonderdelen VJ 24 Handheld Variabele sproeilans 360° 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.