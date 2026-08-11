VJ 24 Handheld Variabele sproeilans 360°
Variabele spuitlans met verstelbaar 360°-scharnier: de VJ 24 Handheld voor de KHB 5 Battery is ideaal voor het reinigen van lastig toegankelijke plekken.
Moeilijk bereikbare plekken zijn voor de variabele spuitlans VJ 24 Handheld met verstelbaar 360°-scharnier geen enkel probleem. Met de verlengbuis kunt u ergonomisch werken en door de grotere afstand heeft u nauwelijks last van spatwater. Daarnaast kunt u dankzij de Quick Connect-aansluiting tussen sproeierkop en verlengbuis heel eenvoudig met een hand snel een andere Handheld Cleaner-accessoire plaatsen. De VJ 24 Handheld is compatibel met de snoerloze drukreiniger KHB 5 Battery.
Kenmerken en voordelen
Flexibel gewricht
- Verstelbare 360°-scharnier
Inclusief verlengbuis
- Voor ergonomisch werken.
25°-vlakstraal
- Grondige en efficiënte reiniging.
Quick Connect aansluiting
- Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|512 x 59 x 43
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Bloembakken
- Vuilbakken
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
Reserveonderdelen VJ 24 Handheld Variabele sproeilans 360°
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.