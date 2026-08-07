Jet pijp
Voor het aansluiten van Kärcher hogedrukreinigers en accessoires met de Quick-Connect aansluiting. Compatibel met alle KHB- en OC 6-18-modellen.
De spuitlans verbindt alle KHB en OC 6-18 modellen en hun accessoires met Quick Connect aansluiting. Hij maakt ergonomisch werken mogelijk en beschermt grotendeels tegen spatwater dankzij de afstand. De spuitlans is compatibel met alle KHB en OC 6-18 modellen. Accessoires met Quick Connect aansluiting zijn vereist voor gebruik, bijvoorbeeld de MJ 24 Multi Jet.
Kenmerken en voordelen
Aansluiting van Kärcher KHB- en OC 6-18-accessoires met Quick Connect-aansluiting
- Ergonomisch werken en hoge bescherming tegen spatwater.
Kleurcodering bij bajonetsluiting
- Duidelijk onderscheid met accessoires voor hogedrukreinigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 40 x 37