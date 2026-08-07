De spuitlans verbindt alle KHB en OC 6-18 modellen en hun accessoires met Quick Connect aansluiting. Hij maakt ergonomisch werken mogelijk en beschermt grotendeels tegen spatwater dankzij de afstand. De spuitlans is compatibel met alle KHB en OC 6-18 modellen. Accessoires met Quick Connect aansluiting zijn vereist voor gebruik, bijvoorbeeld de MJ 24 Multi Jet.