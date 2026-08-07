DB 24 Vuilfrees
De rotorsproeier voor de KHB middendrukreiniger en Buitenreiniger OC 6-18 verwijdert hardnekkig vuil krachtig en efficiënt. Ook ideaal voor het reinigen van smalle ruimtes.
Schone prestaties: het rotormondstuk DB 24 Dirt Blaster verwijdert met zijn roterende waterstraal hardnekkig vuil bijzonder efficiënt en is ook ideaal voor het reinigen van voegen, kieren en andere nauwe ruimtes. Dankzij de Quick Connect-aansluiting kunt u snel en eenvoudig overschakelen naar andere accessoires. Het rotormondstuk is compatibel met alle draagbare accu-middendrukreinigers uit de KHB-serie en met alle OC 6-18 Outdoor Cleaner-modellen.
Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
- Sterkere reinigingsprestaties voor hardnekkig vuil of in nauwe ruimtes zoals voegen en kieren.
Quick Connect aansluiting
- Snel en eenvoudig wisselen van accessoires.
Compact design
- Eenvoudige opslag en transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|106 x 42 x 44
Toepassingen
- Balkons
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Decoratieve objecten (plantenpotten etc.)
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuinspeelgoed
- Gestoffeerde meubels, stoelen, matrassen, dierenmanden en bedden in huis
- Vuilbakken
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Rims