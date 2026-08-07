Schone prestaties: het rotormondstuk DB 24 Dirt Blaster verwijdert met zijn roterende waterstraal hardnekkig vuil bijzonder efficiënt en is ook ideaal voor het reinigen van voegen, kieren en andere nauwe ruimtes. Dankzij de Quick Connect-aansluiting kunt u snel en eenvoudig overschakelen naar andere accessoires. Het rotormondstuk is compatibel met alle draagbare accu-middendrukreinigers uit de KHB-serie en met alle OC 6-18 Outdoor Cleaner-modellen.