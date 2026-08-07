Moeilijk bereikbare plaatsen zijn geen probleem voor de variabele spuitlans VJ 24 met verstelbaar 360° scharnier. De geïntegreerde vlakke straal verwijdert vuil efficiënt en dankzij de Quick Connect-aansluiting kun je snel en eenvoudig met één hand overschakelen op een ander accessoire. De VJ 24 is compatibel met alle KHB en OC 6-18 modellen.