VJ 24 Vario Power Jet 360°

Variabele straalbuis met verstelbare 360°-verbinding: de VJ 24 voor de modellen KHB en OC 6-18 is ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen.

Moeilijk bereikbare plaatsen zijn geen probleem voor de variabele spuitlans VJ 24 met verstelbaar 360° scharnier. De geïntegreerde vlakke straal verwijdert vuil efficiënt en dankzij de Quick Connect-aansluiting kun je snel en eenvoudig met één hand overschakelen op een ander accessoire. De VJ 24 is compatibel met alle KHB en OC 6-18 modellen.

Kenmerken en voordelen
Flexibel gewricht
  • Verstelbare 360°-scharnier
25°-vlakstraal
  • Grondige en efficiënte reiniging.
Quick Connect aansluiting
  • Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 159 x 59 x 43
Toepassingen
  • Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
  • Bloembakken
  • Vuilbakken
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
Accessoires