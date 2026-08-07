VJ 24 Vario Power Jet 360°
Variabele straalbuis met verstelbare 360°-verbinding: de VJ 24 voor de modellen KHB en OC 6-18 is ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen.
Moeilijk bereikbare plaatsen zijn geen probleem voor de variabele spuitlans VJ 24 met verstelbaar 360° scharnier. De geïntegreerde vlakke straal verwijdert vuil efficiënt en dankzij de Quick Connect-aansluiting kun je snel en eenvoudig met één hand overschakelen op een ander accessoire. De VJ 24 is compatibel met alle KHB en OC 6-18 modellen.
Kenmerken en voordelen
Flexibel gewricht
- Verstelbare 360°-scharnier
25°-vlakstraal
- Grondige en efficiënte reiniging.
Quick Connect aansluiting
- Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|159 x 59 x 43
Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Bloembakken
- Vuilbakken
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.