MJ 24 5-in-1 Multi Jet
Veelzijdige 5-in-1 meerstraalsproeier voor KHB en OC 6-18 modellen: de MJ 24 met puntstraal, vlakstraal, spoelstraal, nevelstraal en gietstraal. Gemakkelijk instelbaar door de sproeikop te draaien.
De Multi Jet biedt 5 straalsoorten in één spuitlans: puntstraal, vlakstraal, spoelstraal, nevelstraal en gietstraal. Dit maakt de multi-jet spuitkop perfect geschikt voor verschillende toepassingen. De juiste straal wordt eenvoudig geselecteerd door aan de sproeikop te draaien. Dankzij de Quick Connect-aansluiting kun je snel en eenvoudig met één hand overschakelen op een ander accessoire. De MJ 24 is compatibel met alle KHB- en OC 6-18-modellen.
Kenmerken en voordelen
5-in-1 spuitlans
- 5 verschillende straalsoorten in een spuitlans.
Tijdsbesparing
- Spuitlans vervangen is niet nodig
In één keer reinigen en water geven
- Overstappen op tuinslang en spuitpistool is niet nodig.
Puntstraal
- Reinigen van voegen, spleten en nauwe openingen en verwijderen van vuil.
Vlakstraal
- Reiniging van oppervlakken en objecten.
Spoelstraal
- Los vuil wegspoelen.
Nevelstraal
- Stof of pollen van planten verwijderen terwijl u ze een beetje water geeft.
Gietstraal
- Bewatering van planten.
Quick Connect aansluiting
- Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|70 x 58 x 60
Toepassingen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken
- Reinigen van bladeren
- Bewatering van planten