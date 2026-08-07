MJ 24 5-in-1 Multi Jet

Veelzijdige 5-in-1 meerstraalsproeier voor KHB en OC 6-18 modellen: de MJ 24 met puntstraal, vlakstraal, spoelstraal, nevelstraal en gietstraal. Gemakkelijk instelbaar door de sproeikop te draaien.

De Multi Jet biedt 5 straalsoorten in één spuitlans: puntstraal, vlakstraal, spoelstraal, nevelstraal en gietstraal. Dit maakt de multi-jet spuitkop perfect geschikt voor verschillende toepassingen. De juiste straal wordt eenvoudig geselecteerd door aan de sproeikop te draaien. Dankzij de Quick Connect-aansluiting kun je snel en eenvoudig met één hand overschakelen op een ander accessoire. De MJ 24 is compatibel met alle KHB- en OC 6-18-modellen.

Kenmerken en voordelen
5-in-1 spuitlans
  • 5 verschillende straalsoorten in een spuitlans.
Tijdsbesparing
  • Spuitlans vervangen is niet nodig
In één keer reinigen en water geven
  • Overstappen op tuinslang en spuitpistool is niet nodig.
Puntstraal
  • Reinigen van voegen, spleten en nauwe openingen en verwijderen van vuil.
Vlakstraal
  • Reiniging van oppervlakken en objecten.
Spoelstraal
  • Los vuil wegspoelen.
Nevelstraal
  • Stof of pollen van planten verwijderen terwijl u ze een beetje water geeft.
Gietstraal
  • Bewatering van planten.
Quick Connect aansluiting
  • Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 70 x 58 x 60
Toepassingen
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Speelgoed/loopauto's/loopwielen
  • Bloembakken
  • Reinigen van bladeren
  • Bewatering van planten
Accessoires