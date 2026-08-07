De Multi Jet biedt 5 straalsoorten in één spuitlans: puntstraal, vlakstraal, spoelstraal, nevelstraal en gietstraal. Dit maakt de multi-jet spuitkop perfect geschikt voor verschillende toepassingen. De juiste straal wordt eenvoudig geselecteerd door aan de sproeikop te draaien. Dankzij de Quick Connect-aansluiting kun je snel en eenvoudig met één hand overschakelen op een ander accessoire. De MJ 24 is compatibel met alle KHB- en OC 6-18-modellen.