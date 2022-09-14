Kampeeraccessoires eenvoudig en effectief schoonmaken

Hoe maak je onderweg je kampeerspullen efficiënt schoon?

Kampeerspullen worden na verloop van tijd vies, dat is nou eenmaal zo. Wandelspullen, personen en dieren worden vies als het tijdens een trektocht ineens gaat regenen, maar je spullen blijven natuurlijk ook niet schoon als je ze dagelijks gebruikt. Campingservies moet na gebruik worden (af)gewassen, net als klapstoelen en fietsen. En wie zijn vakantie aan zee doorbrengt en graag surft, weet dat zout water en fijn zand van wetsuits en surfplanken moeten worden gespoeld om te zorgen dat ze lang meegaan.

Die regel geldt in principe voor alle kampeerartikelen. Je kunt ze het beste onmiddellijk na gebruik schoonmaken en wassen. Schoonmaakgereedschap en -producten kun je het beste steeds op dezelfde plaats bewaren, zodat ze altijd binnen handbereik zijn. Op de camping moet je altijd een handborstel, een wasborstel, sponzen, een emmer, een gieter, een tuinslang, een bezem, en afwasmiddel en eventueel andere schoonmaakmiddelen bij de hand hebben, afhankelijk van het materiaal en de aard van de kampeeruitrusting.