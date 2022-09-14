De camper schoonmaken: tips en tricks

Waar was je je camper of caravan?

Weet je niet hoe je je camper of caravan moet schoonmaken? Je moet allereerst een plek vinden om dat te doen, want geen van beide mogen zomaar overal gewassen worden. Het wassen van voertuigen is namelijk op veel plaatsen verboden, zelfs op eigen terrein: schadelijke producten zouden daardoor in het milieu terecht kunnen komen. Je kunt je camper daarom het beste wassen in een speciaal daarvoor bestemde wasstraat.

Speciale camperwasstraten zijn de ideale plek om je camper gemakkelijk zelf te reinigen. Ze hebben een hogere box of hogere doorrijhoogte, zodat je er met een voertuig of aanhanger van meer dan twee meter hoog makkelijk onderdoor kunt. Check voordat je begint met wassen altijd even of de borstels in de wasstraat schoon zijn en spoel ze even af met wat water. Kleine vuildeeltjes op de wasborstels kunnen namelijk krassen achterlaten op kwetsbare oppervlakken.

Camperaars die hun handen niet vuil willen maken, kunnen terecht bij wasstraten voor vrachtwagens en bussen. Je moet wel vooraf even verifiëren of zo’n faciliteit ook geschikt is voor campers. Lees vooral ook de informatie van de camperfabrikant, want niet alle voertuigen zijn geschikt voor wasstraten. Vooral met ramen, voegen en dakelementen zouden problemen kunnen ontstaan.