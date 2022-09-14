De camper schoonmaken: tips en tricks
Een camper is voor veel mensen het toppunt van vrijheid bij het reizen: je hebt altijd een dak boven je hoofd en maximale flexibiliteit. Net als auto’s moeten campers en caravans regelmatig worden schoongemaakt, zowel van binnen als van buiten. Stof, regen, bladeren, insecten en je dagelijkse activiteiten laten immers allemaal hun sporen na. Hier volgen enkele nuttige tips en tricks voor het schoonmaken van je camper.
Waarom moet een camper of caravan gereinigd worden?
Een camper of caravan moet regelmatig worden schoongemaakt. In de eerste plaats is dat om esthetische redenen en voor je algemeen welzijn, vooral wat het interieur betreft. In de tweede plaats zorgt het schoonmaken van de buitenkant van een camper voor meer veiligheid op de weg: vuile spiegels en voorruiten kunnen het zicht beperken en zo een bron van gevaar vormen. En tot slot helpt regelmatig reinigen om de waarde van het voertuig te behouden. Het is dan ook raadzaam om je camper ten minste één, maar bij voorkeur twee keer per jaar grondig te reinigen: in de herfst, wanneer de meeste eigenaren hun campers een winterslaap gunnen en in de lente, voordat ze er weer op uit gaan. Maar ook na een lange reis is het een goed idee om zowel de binnen- als de buitenkant grondig te reinigen. Ramen en spiegels moeten voor elke reis worden schoongemaakt als ze vuil zijn.
Waar was je je camper of caravan?
Weet je niet hoe je je camper of caravan moet schoonmaken? Je moet allereerst een plek vinden om dat te doen, want geen van beide mogen zomaar overal gewassen worden. Het wassen van voertuigen is namelijk op veel plaatsen verboden, zelfs op eigen terrein: schadelijke producten zouden daardoor in het milieu terecht kunnen komen. Je kunt je camper daarom het beste wassen in een speciaal daarvoor bestemde wasstraat.
Speciale camperwasstraten zijn de ideale plek om je camper gemakkelijk zelf te reinigen. Ze hebben een hogere box of hogere doorrijhoogte, zodat je er met een voertuig of aanhanger van meer dan twee meter hoog makkelijk onderdoor kunt. Check voordat je begint met wassen altijd even of de borstels in de wasstraat schoon zijn en spoel ze even af met wat water. Kleine vuildeeltjes op de wasborstels kunnen namelijk krassen achterlaten op kwetsbare oppervlakken.
Camperaars die hun handen niet vuil willen maken, kunnen terecht bij wasstraten voor vrachtwagens en bussen. Je moet wel vooraf even verifiëren of zo’n faciliteit ook geschikt is voor campers. Lees vooral ook de informatie van de camperfabrikant, want niet alle voertuigen zijn geschikt voor wasstraten. Vooral met ramen, voegen en dakelementen zouden problemen kunnen ontstaan.
Een camper of caravan schoonmaken: stap voor stap
Bij het schoonmaken van campers is de buitenkant net zo belangrijk als het interieur en de watertanks. Met de volgende tips is je voertuig in een mum van tijd weer schoon.
De buitenkant van de camper en caravan schoonmaken
Heb je een geschikte plek gevonden om je camper schoon te maken en werkt het weer mee? Dan kun je aan de slag! Bij het reinigen van de buitenkant moet eerst het dak worden behandeld, daarna de zijkanten en tot slot de wielen. De zijwanden moeten altijd van onder naar boven worden schoongemaakt. Je kunt dan duidelijk zien wat al aan de beurt is geweest, vooral als je schoonmaakmiddelen gebruikt.
Om je camper of caravan te reinigen kun je de volgende hulpmiddelen gebruiken:
- Autoshampoo of een speciale reiniger voor caravans en campers (let op: ze mogen geen schurende bestanddelen bevatten, want die kunnen de buitenste coating beschadigen).
- Insectenverwijderaar
- Velgenreiniger en velgenwasborstel
- Autoglasreiniger en eventueel acrylreiniger
- Wasborstel en hogedrukreiniger; indien niet beschikbaar, een tuinslang
- Een telescopische hogedruklans indien nodig
- Warm water
- Spons of doek
- Microvezeldoek
- Ontsmettingsmiddel
- Ontkalker
De snelste manier om de buitenkant van de camper schoon te maken is met een hogedrukreiniger en een autoshampoo. Als je het dak van je caravan wilt schoonmaken met een hogedrukreiniger, mag je niet op het dak gaan staan en ook niet vanaf een ladder werken. Dit heeft te maken met de terugslag van de waterstraal – die kan een ongeluk veroorzaken. De veiligste manier is om vanaf de grond te werken met een telescopische lans. In sommige wasstraten zijn steigers beschikbaar van waaraf hoge voertuigen veilig kunnen worden schoongemaakt. Bij het reinigen met hoge druk is het daarnaast belangrijk om voorzichtig te werk te gaan en een zo zacht mogelijke waterstraal te gebruiken. Bovendien moet een afstand van minimaal 30 centimeter worden aangehouden. Ornamenten, ventilatieroosters en afdichtingen moeten worden vermeden en afzonderlijk worden gereinigd. Om de luchtkanalen van de koelkast te beschermen is het raadzaam om vóór het wassen de winterdeksels te plaatsen.
Als je alleen een ladder tot je beschikking hebt, kun je met schuim werken: maak het dak en de zijwanden nat met een schuimend reinigingsmiddel, maak alles schoon met een zachte borstel en spoel vervolgens af met een gewone slang, zonder behulp van hoge druk. Vermijd naden en behandel die met glycerine of talkpoeder.
Voor het reinigen van de ruiten van de camper kun je het beste een speciale autoruitreiniger gebruiken: gewoon op de ruit spuiten en uitwrijven met een schone microvezeldoek. De ramen van campers zijn gewoonlijk gemaakt van acryl of een andere kunststof. Voor acryl zijn in speciaalzaken speciale reinigingsmiddelen verkrijgbaar. De ruiten kunnen ook worden schoongemaakt met een azijnreiniger. Gebruik bij het schoonmaken van deze ramen geen borstel, want dat kan krassen veroorzaken. Voor een streeploos resultaat kun je de ramen na het schoonmaken afspoelen met water en vervolgens afnemen met een zeem of keukenpapier.
Tip
Als er insectenresten op de ramen, koplampen of motorkap van de camper zitten vastgeplakt, kun je die plekken voorbehandelen met een insectenverwijderaar en vervolgens afspoelen met behulp van een hogedrukreiniger of een gewone tuinslang.
Ook wielkasten en wielen kunnen met een hogedrukreiniger worden gereinigd. Om moeilijk bereikbare plaatsen zoals wielkasten te reinigen, kun je een verstelbare spuitlans met een 360° draaibare kop op de hogedrukreiniger zetten. Voor het reinigen van de wielen raden we aan een velgenreiniger te gebruiken. Je kunt ook een mengsel van warm water en azijn gebruiken. Bij hardnekkig vuil is een velgenwasborstel nuttig om ook in de kieren een mechanisch effect te bereiken.
Tip
Het is verstandig om een droge dag uit te zoeken om de carrosserie van de camper te reinigen. Je moet dat echter niet in direct zonlicht doen, want dan drogen de gebruikte schoonmaakmiddelen te snel en dat kan vlekken veroorzaken. Om dezelfde reden is het altijd een goed idee om eerst één kant van de camper of caravan grondig schoon te maken voordat je met een andere kant begint.
De watertank en het zonnescherm schoonmaken
De watertanks van de camper of caravan zijn habitats voor micro-organismen. Niet alleen kalkaanslag moet regelmatig uit het watersysteem worden verwijderd, maar ook de zogenaamde biofilm die zich na verloop van tijd vormt en een walhalla is voor bacteriën. Dit fenomeen herken je aan een stroperige laag op de wanden van de tank en verkleuring in de leidingen. De watertanks moeten daarom ten minste eenmaal per jaar worden schoongemaakt, maar bij voorkeur voor en na het seizoen. We raden je aan daarvoor eerst desinfecterende producten en daarna ontkalkingsproducten te gebruiken, en het waterreservoir vervolgens na de op de verpakking aangegeven inwerktijd grondig te spoelen.
Ook zonneschermen en luifels moeten regelmatig worden schoongemaakt. Vuile oppervlakken reinig je gewoon met een beetje warm water en een borstel, doek of spons. Voor hardnekkiger vuil gebruik je het beste een zeepsopje of een vloeibaar reinigingsmiddel. Laat het doek daarna in de frisse lucht drogen voordat je de luifel weer indraait of opbergt.
Een camper of caravan van binnen schoonmaken
Als je klaar bent met het grondig schoonmaken van de buitenkant, kun je je storten op het interieur van je camper. Voordat je daarmee begint, doe je er goed aan alle verplaatsbare voorwerpen te verwijderen. Dingen die je niet meer nodig hebt kun je zo ook meteen uitsorteren. Voor het schoonmaken gebruik je de volgende middelen:
- lauw water
- spons en dweil
- huishoudelijke reinigingsmiddelen
- stofzuiger of nat-/droogzuiger
- stoomreiniger
- indien nodig, sproei-/extractiereiniger of vlekkenverwijderaar
Bij het schoonmaken van het interieur moet spaarzaam met water worden omgesprongen: door de speciale constructie van een camper kan vocht snel leiden tot schimmelvorming en in het ergste geval tot schade aan het chassis. Waterresten moeten daarom altijd goed worden opgenomen. Daarnaast is het handig om de ramen open te houden tijdens het schoonmaken: het vocht kan er dan direct uit.
Voor het reinigen van kussens, matrassen en tapijten gebruik je gewoon een stofzuiger of een nat-/droogzuiger. Na het zuigen laat je ze buiten luchten terwijl je verdergaat met schoonmaken. Voor zware vervuiling of vlekken kun je een sproei-/extractiereiniger gebruiken. Je kunt vlekken natuurlijk ook verwijderen met speciaal daarvoor bestemde schoonmaakmiddelen.
Voor het reinigen van de binnenkant van de ramen volg je de hierboven beschreven stappen. We wijzen er nog een keer op dat voor het reinigen van glazen en kunststof ramen verschillende producten moeten worden gebruikt.
Nu moet alleen nog het hele interieur grondig worden gestofzuigd. Verwijder daarbij kruimels en stof niet alleen van de vloer, maar ook van en uit de kastjes en opbergruimtes. Neem vervolgens alle oppervlakken, vakken en laden af met een vochtige doek. Daarbij kun je eventueel wat milde allesreiniger aan het water toevoegen. Met schuimende reinigingsmiddelen moet je echter voorzichtig zijn: die kunnen oplosmiddelen bevatten en decoratieve elementen beschadigen.
Vervolgens is de koelkast aan de beurt. Verwijder eerst alle plankjes en maak ze met afwasmiddel en warm water schoon. Neem vervolgens het resterende vocht op met een schone doek en maak de achterwand schoon. Om schimmelvorming te voorkomen is het raadzaam de deur van de koelkast open te laten wanneer deze niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de winterstop.
Geef tot slot de keuken en het fornuis een schoonmaakbeurt. Als je de roosters en branders van het gasfornuis afhaalt, vind je daar ongetwijfeld wat vuil, maar dat kan snel worden verwijderd met een beetje ontvetter en warm water. Kalkresten in de keuken verdwijnen met een beetje azijn, en dat helpt ook voor verstopte afvoeren. Korsten en vetresten op en rond de kookplaat zijn heel makkelijk te verwijderen met een stoomreiniger.
Tip
Als je je camper of caravan in de winter niet gebruikt, zet er dan een ontvochtiger in. Die zorgt dat de zaak niet overmatig vochtig wordt.