VELGEN SCHOONMAKEN: ONTDEK DE VERSCHILLENDE METHODES

Velgen schoonmaken: stap voor stap

Mooie velgen zorgen dat je auto er fraai uitziet. Helaas kunnen straatvuil, remstof en strooizout daar afbreuk aan doen. In de loop van de tijd kan vuil zich namelijk letterlijk in de velg inbranden. En dan wordt het steeds lastiger om remstof en vuil volledig te verwijderen. Daarom is het een goed idee om de velgen van je auto regelmatig schoon te maken. Een mooi moment daarvoor is wanneer je wisselt van zomer- naar winterbanden en omgekeerd. De wielen kunnen dan namelijk rondom worden schoongemaakt en netjes worden opgeborgen. Maar ook in de loop van het jaar is het goed om je velgen regelmatig te verzorgen.

Dit heb je nodig om ze een grondige schoonmaakbeurt te geven:

een hogedrukreiniger of een middendrukreiniger, of een emmer water

velgenreiniger

een borstel (voor velgen)

een spons

een zachte doek, bijvoorbeeld van microvezel of leer

Zo werkt het