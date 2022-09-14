VELGEN SCHOONMAKEN: ONTDEK DE VERSCHILLENDE METHODES
In de loop van de tijd verzamelt hardnekkig vuil zich op de velgen. Dat kan bijvoorbeeld straatvuil zijn, of remstof of strooizout. Om te zorgen dat aluminium velgen blijven glanzen en stalen velgen niet roestig worden, moeten ze regelmatig worden schoongemaakt. Met onze onderstaande tips doe je dat snel en makkelijk.
Velgen schoonmaken: stap voor stap
Mooie velgen zorgen dat je auto er fraai uitziet. Helaas kunnen straatvuil, remstof en strooizout daar afbreuk aan doen. In de loop van de tijd kan vuil zich namelijk letterlijk in de velg inbranden. En dan wordt het steeds lastiger om remstof en vuil volledig te verwijderen. Daarom is het een goed idee om de velgen van je auto regelmatig schoon te maken. Een mooi moment daarvoor is wanneer je wisselt van zomer- naar winterbanden en omgekeerd. De wielen kunnen dan namelijk rondom worden schoongemaakt en netjes worden opgeborgen. Maar ook in de loop van het jaar is het goed om je velgen regelmatig te verzorgen.
Dit heb je nodig om ze een grondige schoonmaakbeurt te geven:
- een hogedrukreiniger of een middendrukreiniger, of een emmer water
- velgenreiniger
- een borstel (voor velgen)
- een spons
- een zachte doek, bijvoorbeeld van microvezel of leer
Zo werkt het
1. Velgenreiniger aanbrengen
Om hardnekkig vuil zoals remstof of strooizout te verwijderen, moeten de velgen worden schoongemaakt. Spuit de velgenreiniger op de aluminium of stalen velgen en laat het inwerken. De velgen moeten droog zijn voordat je de reiniger aanbrengt, zodat het middel zich goed kan hechten en optimaal kan werken.
Kies een reinigingsmiddel met een zo laag mogelijke zuurtegraad. Zure velgenreinigers (pH tussen 1 en 5) tasten namelijk het oppervlak van de velg aan als ze niet snel genoeg worden verwijderd. Om die reden zijn ze niet geschikt voor glanzende materialen, zoals chromen of gepolijste velgen.
2. Velgen afspoelen en het ergste vuil verwijderen
De volgende stap is het verwijderen van de velgenreiniger met een hogedrukreiniger (vlakstraal), een snoerloze middendrukreiniger of, op de ouderwetse manier, een emmer warm water en een spons. Als je sterk vervuilde velgen met de hand schoonmaakt, zorg dan dat je beschermende handschoenen draagt zodat je huidcontact met het vuil kunt voorkomen.
Als je geen reinigingsmiddel gebruikt om de velgen schoon te maken, kun je ze op deze manier voorreinigen. Zo verwijder je dan oppervlakkig vuil en bereid je ze voor op een grondige schoonmaakbeurt.
3. De wielkasten schoonmaken
Als je toch bezig bent, kun je meteen de wielkasten schoonmaken – bij voorkeur met een hogedrukreiniger en een vlakstraalsproeier. Tip: lastig te bereiken plaatsen kunnen nog makkelijker worden gereinigd als je een sproeier met zwenkbare kop op de hogedrukreiniger zet.
4. De velgen grondig reinigen
De volgende stap is de grondige reiniging van de velgen. Ondanks het gebruik van reinigingsmiddelen en voorreiniging blijft er vaak hardnekkig vuil achter op de velgen, vooral in de kieren. Dat kun je effectief weghalen met een velgenwasborstel. Voor echt moeilijk bereikbare plaatsen kun je ook een oude zachte tandenborstel of een zachte huishoudborstel gebruiken.
Als er dan toch nog vuil op de velgen achterblijft, kun je nog een keer reinigingsmiddel gebruiken: aanbrengen, laten inwerken en grondig afspoelen met schoon water.
De velgen vervolgens laten drogen of droogwrijven met een leren zeem. Dat laatste wordt vooral aanbevolen voor chromen en zwarte autovelgen, omdat watervlekken daarop beter te zien zijn.
Let op: volg altijd de gebruiksaanwijzing.
In de regel geldt dat het reinigen van velgen alleen is toegestaan op plaatsen waar ook het wassen van auto’s is toegestaan. Je kunt er dus voor naar een wasstraat gaan. Daar moet je dan wel de velgenreinigers gebruiken die het systeem aanbiedt – het gebruik van meegebrachte reinigingsmiddelen is in het algemeen niet toegestaan.
Tip: velgen en banden moeten altijd apart van de rest van de auto worden schoongemaakt. Straatvuil en kleine steentjes die in het loopvlak van de band zijn gaan zitten en hardnekkige afzettingen op de velgen kunnen namelijk het lakwerk van de auto beschadigen, bijvoorbeeld als je voor het schoonmaken van de carrosserie en de wielen dezelfde borstel gebruikt.
Veelgestelde vragen
Hoe krijg je remstof van je autovelgen?
Ingebrand remstof en rubberdeeltjes van banden kunnen snel van stalen en aluminium velgen worden verwijderd met een speciale velgenreiniger. De Kärcher velgenreiniger is zuurvrij en dus veilig voor het materiaal. De actieve werktijd van het product wordt aangegeven door een verkleuring van wit naar rood. Gewoon op droge velgen spuiten, 1 tot 3 minuten laten inwerken en dan afspoelen met schoon water. Bij hardnekkig vuil kan (na de actieve werktijd van het reinigingsmiddel) een wasborstel worden gebruikt.
Hoe verwijder je pekelresten van velgen?
Als je ‘s winters je auto gebruikt, is het belangrijk om regelmatig het strooizout van je velgen te halen, want dat tast na verloop van tijd het materiaal aan. Uiterlijk bij het wisselen van winter- naar zomerbanden moet je je aluminium of stalen velgen grondig schoonmaken. Daarvoor werkt een velgenreiniger het beste. Overigens hebben sommige zelfbedieningswasstraten speciale programma’s voor het reinigen van velgen.
Hoe krijg je roest van velgen?
Roest kan makkelijk van stalen velgen worden verwijderd met een staalborstel. Daarna schuren met schuurpapier.
Aluminium en chromen velgen kunnen weliswaar niet roesten, maar vocht en strooizout laten wel hun sporen na. Het materiaal kan oxideren of aangevreten worden door zout. Bij het reinigen van geoxideerde aluminium velgen moet je voorzichtig te werk gaan en bijvoorbeeld een zachte borstel gebruiken, want het materiaal krast heel makkelijk. Daarna moet je ze dan polijsten. Als je weet hoe dat moet, kun je het zelf doen. Bij twijfel kun je beter een professional inschakelen.
Welke wasborstel is geschikt voor het schoonmaken van velgen?
Een speciale velgenwasborstel is een ideaal hulpstuk voor de hogedrukreiniger. Dankzij de speciale vorm en de borstelharen rondom voert de borstel uiterst effectief een 360°-reiniging uit. Zelfs lastig bereikbare plaatsen en de kleinste openingen in de velgen of spaken kunnen met deze borstel grondig worden schoongemaakt. Dankzij de gelijkmatige verdeling van het water wordt het vuil volledig losgemaakt en weggespoeld.
Welke huismiddelen kunnen worden gebruikt om velgen schoon te maken?
Als je geen velgenreiniger bij de hand hebt, kun je een huismiddel gebruiken om je velgen schoon te maken.
Tip 1: aluminium velgen schoonmaken met tandpasta
Tandpasta is een geschikt huismiddel voor het reinigen van aluminium velgen. Maak een schone doek een beetje vochtig en doe er wat tandpasta op. Wrijf er vervolgens krachtig mee over de aluminium velgen totdat het vuil loskomt en zich vermengt met de tandpasta. Spoel het doekje herhaaldelijk uit met schoon water en wring het uit. Was tot slot de aluminium velgen nogmaals met schoon water en laat ze drogen. De schurende deeltjes in de tandpasta helpen ook om lichte krassen te polijsten. Wees echter voorzichtig met gepolijste en verchroomde velgen: die kunnen door de schurende deeltjes krassen of hun glans verliezen.
Tip 2: aluminium velgen reinigen met een reinigingssteen
Voor het schoonmaken van aluminium en andere soorten velgen kan ook een reinigingssteen worden gebruikt. Bevochtig een spons met water en wrijf hem over de reinigingssteen. Zo ontstaat er schuim op de spons. Reinig vervolgens je aluminium velgen met het schuim. Spoel na het wassen de velgen af met schoon water. Maar let op: ook bij gebruik van een reinigingssteen op gepolijste en chromen velgen moet je voorzichtig zijn.
Tip 3: gelakte velgen schoonmaken met afwasmiddel
Vuil en remstof kunnen het lakwerk van gelakte velgen aantasten. Met afwasmiddel maak je sterk vervuilde gelakte velgen gegarandeerd op een zachte manier schoon. Doe een paar druppels in warm water en reinig de velgen met een spons, bij voorkeur van microvezel. Spoel de velgen daarna af met schoon water en droog ze af met een zachte doek. Als je op deze manier het vuil niet weg krijgt, gebruik dan een zuurvrije velgenreiniger.
Tip
Test huismiddelen of nieuwe reinigingsmiddelen altijd eerst op een onopvallende plek.
Wat is de beste manier om chromen velgen te reinigen?
Na verloop van tijd kunnen chromen velgen hun glans verliezen en dof worden. Om remstof en roest te verwijderen kun je niet zomaar elke in de handel verkrijgbare velgenreiniger gebruiken, want die bevatten vaak zuur en dat kan het kwetsbare chroom aantasten. Je kunt het beste een mild schoonmaakmiddel gebruiken, zoals water en zeep. Bakpoeder is ook een goed huismiddeltje: doe drie eetlepels bakpoeder in een kom en voeg onder voortdurend roeren een beetje water toe tot je een pasta hebt. Wrijf de pasta met een zachte doek in cirkelvormige bewegingen op de velg totdat alle aanslag verdwenen is. Er zijn ook speciaal voor chroom ontwikkelde velgenreinigers op de markt die vuil effectief verwijderen.
Chroom moet niet alleen worden schoongemaakt, het moet ook regelmatig worden gepolijst om de glans te behouden.