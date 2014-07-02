La brosse de lavage pour jantes est un outil de nettoyage de haute performance, conçu pour atteindre les zones difficiles et les espaces restreints, tels que les rayons de bicyclettes ou les fentes des jantes. Sa conception innovante, avec des poils circulaires, assure une efficacité de nettoyage optimale pour tout type de jantes, sans les endommager. Elle est compatible avec les nettoyeurs haute pression des séries K 2 à K 7. Sa poignée ergonomique garantit une manipulation aisée et un confort d'utilisation inégalé.