Brosse de lavage pour jantes

Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.

La brosse de lavage pour jantes est un outil de nettoyage de haute performance, conçu pour atteindre les zones difficiles et les espaces restreints, tels que les rayons de bicyclettes ou les fentes des jantes. Sa conception innovante, avec des poils circulaires, assure une efficacité de nettoyage optimale pour tout type de jantes, sans les endommager. Elle est compatible avec les nettoyeurs haute pression des séries K 2 à K 7. Sa poignée ergonomique garantit une manipulation aisée et un confort d'utilisation inégalé.

Caractéristiques et avantages
Distribution uniforme de l'eau sur 360°
  • Nettoie de manière égale et élimine la salissure tenace
Brosses de qualité supérieure
  • Action de nettoyage efficace et douce
Application du détergent
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Brosses rotatives
  • Nettoyage sans efforts dans des endroits difficilement accessibles et des passages étroits
Brosse pour jantes
  • Pour tous les types de motos
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,3
Poids avec emballage (kg) 0,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 422 x 80 x 101
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Jantes
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Brosse de lavage pour jantes

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.