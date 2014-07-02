Lance Vario Power 360° K5-K7
La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins – et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.
La lance Vario Power 360° est conçue pour offrir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable. La pression est ajustable pour une intensité de nettoyage qui s'adapte à toutes les surfaces, ce qui en fait un outil polyvalent pour le nettoyage des véhicules (passage de roues/bas de caisse), des gouttières, des poubelles, etc. Ses atouts clé incluent une lance extra-courte de 16,5 cm, idéale pour les zones difficiles d'accès, un angle d'aspersion réglable à 360° pour s'adapter à toutes les situations, et une pression ajustable pour un nettoyage efficace sans endommager les surfaces.
Caractéristiques et avantages
Ajustement continue
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Joint flexible
- Ajustement à 360°
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|166 x 42 x 62
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Garde-boue
- Bac à fleurs
- Poubelles