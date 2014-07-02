Lance Vario Power 360° K5-K7

La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins – et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.

La lance Vario Power 360° est conçue pour offrir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable. La pression est ajustable pour une intensité de nettoyage qui s'adapte à toutes les surfaces, ce qui en fait un outil polyvalent pour le nettoyage des véhicules (passage de roues/bas de caisse), des gouttières, des poubelles, etc. Ses atouts clé incluent une lance extra-courte de 16,5 cm, idéale pour les zones difficiles d'accès, un angle d'aspersion réglable à 360° pour s'adapter à toutes les situations, et une pression ajustable pour un nettoyage efficace sans endommager les surfaces.

Caractéristiques et avantages
Ajustement continue
  • La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Economie de temps
  • Pas besoin de changer de lance
Joint flexible
  • Ajustement à 360°
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 166 x 42 x 62
Videos
Domaines d'utilisation
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
  • Garde-boue
  • Bac à fleurs
  • Poubelles